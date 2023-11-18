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Tarım
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Bu yöntem verimi arttırdı

2023-11-18 18:34:34
Bu yöntem verimi arttırdı

Şanlıurfa’da belediyenin atık su kullanarak ortaya çıkarttığı gübreyle 250 dönüm üzerinde ekimi gerçekleştirilen mısırların hasadı yapıldı.

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Dönüm başına 1 ton 300 kilogram mısırın elde edildiği çalışmadan elde edilen verilere göre hasattan alınan verimin ovadaki geleneksel yetiştirme metotlarının çok üstünde olduğu belirlendi.

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Foto - Bu yöntem verimi arttırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 250 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen mısırın hasadına devam ediyor.

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Farklı miktarlarda tohum ve gübre uygulaması yapılan 250 dekarlık alanda danelik mısırda rekolte beklenilenden yüksek oldu. Biçerdöverlere binerek hasat işlemini yakından takip eden Başkan Beyazgül, ziraat mühendislerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Foto - Bu yöntem verimi arttırdı

Hasat ile ilgili bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Akçakale fidanlık alanında bulunan mısır ekim alanında üretilen mısırların hasadına katıldık. Ziraat mühendislerimizin gayretleri ile mısır ekimi yapılan 250 dekarlık alanda dekar başına bin 300 kilogram ürün alıyoruz ve bu ovadaki rakamın çok üstündedir.

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Foto - Bu yöntem verimi arttırdı

Ekibimizin çalışmasının güzel sonucu ortaya çıkmıştır. Atık sudan elde edilen gübreyi burada kullandık. Burada elde edilen ürünler satılarak sosyal ihtiyaçta kullandık ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine girdi’’ diye konuştu.

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