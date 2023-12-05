2023-12-05 15:09:39 Bu yol o ülkede yapıldı! Amacını duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu nasıl bir şey böyle
Elektrikli otomobiller artık hayatımıza tümüyle girmeye başladı. ABD'de ise elektrikli otomobilleri şarj edecek "elektrikli yol" testleri başladı! Elektrikli otomobiller o yolda seyir halindeyken şarj olacak... Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektrikli araç kullanımını daha çevreci ve pratik hale getirmeyi amaçlayan bir proje hayata geçiriliyor. Detroit kentinde, elektrikli araçların sürüş sırasında kablosuz olarak şarj edilebileceği bir sistem test aşamasına geçti.