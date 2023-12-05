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Bu yol o ülkede yapıldı! Amacını duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu nasıl bir şey böyle

2023-12-05 15:09:39
Bu yol o ülkede yapıldı! Amacını duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu nasıl bir şey böyle

Elektrikli otomobiller artık hayatımıza tümüyle girmeye başladı. ABD'de ise elektrikli otomobilleri şarj edecek "elektrikli yol" testleri başladı! Elektrikli otomobiller o yolda seyir halindeyken şarj olacak... Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektrikli araç kullanımını daha çevreci ve pratik hale getirmeyi amaçlayan bir proje hayata geçiriliyor. Detroit kentinde, elektrikli araçların sürüş sırasında kablosuz olarak şarj edilebileceği bir sistem test aşamasına geçti.

#1
Foto - Bu yol o ülkede yapıldı! Amacını duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu nasıl bir şey böyle

Yapılan denemeler kapsamında, bir cadde altına yerleştirilen bakır endüktif şarj bobinleri, özel alıcılara sahip elektrikli araçların sürüş sırasında, rölantide veya park halindeyken bataryalarını şarj etmelerine olanak tanıyor. Michigan Ulaştırma Bakanlığı'na göre, bu teknolojiyi halkın kullanımına sunmadan önce caddenin belirli bir bölümünde detaylı testler gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Bu yol o ülkede yapıldı! Amacını duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu nasıl bir şey böyle

Sistemin işleyişi oldukça ilginç; alıcısı olan bir elektrikli araç, şarj segmentlerine yaklaştığında, yolun altındaki bobinler manyetik bir alan aracılığıyla elektrik aktararak aracın aküsünü şarj ediyor. Bu özel bobinler, yalnızca üzerlerinden geçen ve alıcıya sahip araçlarla etkileşime geçerek çalışıyor. Bu sayede, elektrikli araçlar, seyahat ederken enerji ihtiyaçlarını karşılamak için şarj noktalarını beklemek zorunda kalmayacak, sürekli enerji sağlama imkanına sahip olacak.

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