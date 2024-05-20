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Yaşam
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Bu yazı görenlerin içini ısıttı

2024-05-20 11:40:39
Bu yazı görenlerin içini ısıttı

Aydın'da bir incir bahçesine asılan yazı görenlerin yüreklerini ısıttı.

#1
Foto - Bu yazı görenlerin içini ısıttı

Aydın’ın kırsal mahallelerinde, Osmanlı Dönemi’nden bu yana hayır geleneği devam ediyor.

#2
Foto - Bu yazı görenlerin içini ısıttı

Başta incir olmak üzere pek çok meyvenin yetiştiği bahçelerin kenarında yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için asılan ‘yemek helaldir’ yazıları, paylaşmanın önemini gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Bu yazı görenlerin içini ısıttı

Hayırsever bir vatandaş da, Köşk ilçesi kırsal Ilıdağ Mahallesi yakınlarında kendisine ait incir bahçesinin yol kenarına bir not bıraktı.

#4
Foto - Bu yazı görenlerin içini ısıttı

Hayırsever vatandaşın “Hayrattır. Bu incirleri cümle herkes yiyebilir” notu görenlerin içini ısıttı. Hayırsever vatandaş, astığı not ile incir ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını da teşvik etti.

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