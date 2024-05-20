2024-05-20 11:40:39 Bu yazı görenlerin içini ısıttı
Aydın'da bir incir bahçesine asılan yazı görenlerin yüreklerini ısıttı.
Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Yahudiler! Türkiye’nin her yerindeler.
Aydın'da bir incir bahçesine asılan yazı görenlerin yüreklerini ısıttı.
Aydın’ın kırsal mahallelerinde, Osmanlı Dönemi’nden bu yana hayır geleneği devam ediyor.
Başta incir olmak üzere pek çok meyvenin yetiştiği bahçelerin kenarında yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için asılan ‘yemek helaldir’ yazıları, paylaşmanın önemini gözler önüne seriyor.
Hayırsever bir vatandaş da, Köşk ilçesi kırsal Ilıdağ Mahallesi yakınlarında kendisine ait incir bahçesinin yol kenarına bir not bıraktı.
Hayırsever vatandaşın “Hayrattır. Bu incirleri cümle herkes yiyebilir” notu görenlerin içini ısıttı. Hayırsever vatandaş, astığı not ile incir ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını da teşvik etti.
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