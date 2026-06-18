Kıyafetinize yağ döküldüğü an yapılan en büyük hata, lekeyi çitileyerek veya bezle ovalayarak temizlemeye çalışmaktır. Bu hareket, yağın kumaş liflerinin daha da derinlerine işlemesine neden olur. Yapmanız gereken ilk şey, temiz bir havlu kağıtla lekenin üzerindeki fazla nemi ve yağı hafif dokunuşlarla tampon yaparak emdirmektir.