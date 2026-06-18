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Türkiye'nin 'vazgeçmeyiz' dediği S-400'ler ortalığı karıştırdı: 500'den fazla İHA perte çıktı Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor! Bakın hangi riski tetikliyor! Her gün klimaya maruz kalanlar dikkat İsrail askerini patlattılar Ütü yapmayı tamamen unutturacak formül! Kurutma makinesine 3 adet buz küpü atarsanız... Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar KAP'a bildirildi: Sabancı Holding ünlü şirketini resmen sattı Tıkanma, sarılık ve pankreatit... Tedavi edilmeyen safra kesesi taşları kanser riskini arttırıyor Bunlar da Hristiyan mücahitler! Katliamlar sürerken başını öteye çeviren Müslümanlar ders alsın!
#1
Foto - Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!

Giysilere bulaşan ve normal yıkamayla bir türlü çıkmayan inatçı yağ lekeleri artık kabusunuz olmayacak. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan temizlik fenomenlerinin ve temizlik uzmanlarının sır gibi sakladığı o yöntemi açıklıyoruz. Meğer kıyafetlerin üzerine sadece tek bir malzeme sürmek, yağı bir sünger gibi çekmeye yetiyormuş!

#2
Foto - Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!

Kıyafetinize yağ döküldüğü an yapılan en büyük hata, lekeyi çitileyerek veya bezle ovalayarak temizlemeye çalışmaktır. Bu hareket, yağın kumaş liflerinin daha da derinlerine işlemesine neden olur. Yapmanız gereken ilk şey, temiz bir havlu kağıtla lekenin üzerindeki fazla nemi ve yağı hafif dokunuşlarla tampon yaparak emdirmektir.

#3
Foto - Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!

Girişte bahsettiğimiz, yağı kumaştan söküp alan o gizli malzeme aslında okul yıllarından çok iyi bildiğimiz tebeşir! Temizlik uzmanlarına göre, tebeşirin açık gözenekli kimyasal yapısı, onu muazzam bir emici (absorban) haline getiriyor. Kumaşa uygulandığında adeta bir sünger görevi görerek yağı içine hapsediyor.

#4
Foto - Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!

Uzmanlar, tebeşirin ana maddesi olan kalsiyum karbonatın moleküler düzeyde sıvıları yakalama özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Lekeli bölgeye tebeşir sürdüğünüzde, kumaşın yağı tutma gücünü kırıyor ve yağı kendi bünyesine transfer ediyor. Böylece leke kumaşa yerleşmeden temizleniyor.

#5
Foto - Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!

Eğer tebeşirin kumaş üzerinde topaklandığını görürseniz, bu hala emilecek yağ olduğu anlamına gelir. Topaklanan kısmı hafifçe fırçalayıp, tebeşir topaklanmayı bırakana kadar işlemi tekrarlayın. Tebeşir tozları yağı tamamen çektikten sonra, kumaşın üzerindeki fazla tebeşir tozunu hafifçe silkeleyerek veya bir fırça yardımıyla temizleyin. Ardından kıyafetinizi her zaman yıkadığınız normal programda ve derecede çamaşır makinesine atın. Makineden çıktığında lekenin tamamen yok olduğunu göreceksiniz! (Bu yöntem özellikle küçük ve taze yağ lekelerinde 0 sonuç vermektedir.)

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