Bu usulü yaparsanız... Kıyafetlerdeki yağ lekesini saniyeler içinde söküp atıyor!
Temizlik uzmanlarının gizli yöntemi belli oldu.
Temizlik uzmanlarının gizli yöntemi belli oldu.
Giysilere bulaşan ve normal yıkamayla bir türlü çıkmayan inatçı yağ lekeleri artık kabusunuz olmayacak. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan temizlik fenomenlerinin ve temizlik uzmanlarının sır gibi sakladığı o yöntemi açıklıyoruz. Meğer kıyafetlerin üzerine sadece tek bir malzeme sürmek, yağı bir sünger gibi çekmeye yetiyormuş!
Kıyafetinize yağ döküldüğü an yapılan en büyük hata, lekeyi çitileyerek veya bezle ovalayarak temizlemeye çalışmaktır. Bu hareket, yağın kumaş liflerinin daha da derinlerine işlemesine neden olur. Yapmanız gereken ilk şey, temiz bir havlu kağıtla lekenin üzerindeki fazla nemi ve yağı hafif dokunuşlarla tampon yaparak emdirmektir.
Girişte bahsettiğimiz, yağı kumaştan söküp alan o gizli malzeme aslında okul yıllarından çok iyi bildiğimiz tebeşir! Temizlik uzmanlarına göre, tebeşirin açık gözenekli kimyasal yapısı, onu muazzam bir emici (absorban) haline getiriyor. Kumaşa uygulandığında adeta bir sünger görevi görerek yağı içine hapsediyor.
Uzmanlar, tebeşirin ana maddesi olan kalsiyum karbonatın moleküler düzeyde sıvıları yakalama özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Lekeli bölgeye tebeşir sürdüğünüzde, kumaşın yağı tutma gücünü kırıyor ve yağı kendi bünyesine transfer ediyor. Böylece leke kumaşa yerleşmeden temizleniyor.
Eğer tebeşirin kumaş üzerinde topaklandığını görürseniz, bu hala emilecek yağ olduğu anlamına gelir. Topaklanan kısmı hafifçe fırçalayıp, tebeşir topaklanmayı bırakana kadar işlemi tekrarlayın. Tebeşir tozları yağı tamamen çektikten sonra, kumaşın üzerindeki fazla tebeşir tozunu hafifçe silkeleyerek veya bir fırça yardımıyla temizleyin. Ardından kıyafetinizi her zaman yıkadığınız normal programda ve derecede çamaşır makinesine atın. Makineden çıktığında lekenin tamamen yok olduğunu göreceksiniz! (Bu yöntem özellikle küçük ve taze yağ lekelerinde 0 sonuç vermektedir.)
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