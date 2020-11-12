Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar… Milyonluk yalı sahibi Can Dündar, Cömert'i Sarısülük'ü ve Korkmaz'ı nasıl oyuna getirmiş işte görün

TARAF, 12 Kasım 2012: İDAMA HAYIR!" CIA'nin kontrolündeki Taraf, ilerde darbe yapacaklarını bildikleri için olsa gerek, başarısız olurlarsa, idam edilmemek için, taa 2012'de "İdama hayır" manşeti atmışlar. Hem idama hayır diyorlar, hem de eli kanlı teröristlerin cezaevinde açlık grevi üzerinden, Tayyip Erdoğan'ın "Ne yaparlarsa yapsınlar" sözünü sürmanşetten veriyorlar. Ama en önemlisi, bir yandan da, şehid olan askerlerin yakınlarının "Çözün artık bu işleri" haykırışını da aynı haberlerin içine yerleştiriyorlar. Açlık grevine boyun eğ. İdam etme. Ama bu işleri de çöz. Nasıl olacak bu? Onu da söyleseler ya..