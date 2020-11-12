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Medya
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Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar… Milyonluk yalı sahibi Can Dündar, Cömert'i Sarısülük'ü ve Korkmaz'ı nasıl oyuna getirmiş işte görün

2020-11-12 14:37:44
Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar… Milyonluk yalı sahibi Can Dündar, Cömert'i Sarısülük'ü ve Korkmaz'ı nasıl oyuna getirmiş işte görün

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 12 Kasım 2014 tarihli ve "ABDOCAN'LAR, ETHEM'LER, ALİ İSMAİL'LER YOLUNDAN YÜRÜDÜ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Gezi isyanında gençleri nasıl oyuna getirmişler, yıllar sonra anlaşılıyor.. Deniz Gezmiş güzellemesi ile, gezi isyanında ölen Abdullah Cömert'i, Ethem Sarısülük'ü, Ali İsmail Korkmaz'ı nasıl istismar etmişler, bugün daha iyi anlaşılıyor.. 16-20'li yaşlarda toprağa verilen bu gençleri istismar eden Can Dündar, bu gençlerin kanı üzerinden, İstanbul Boğazı'na nazır 20 milyon liralık yalısında şarabını içmenin hesaplarını yapıyorken.. Bodrum'daki 8 milyon liralık villasında tatil yapmanın planını kurgularken.. Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde, yaptığı kirli işlerin hesabı sorulmaya başlayınca, soluğu Almanya'da aldı.. Şimdi Almanya'da, ordaki istihbarat örgütünün kanatları altında koruma ve kollama ile hayatını sürdürüyor.. Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar.. Onları sokağa çağıranların, onların hayatları üzerinden rant devşirenlerin gerçek yüzlerini öğrensinler..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 12 Kasım, 2012:

CUMHURİYET, 12 Kasım, 2012: "HALA 'ŞOV' DİYOR." PKK'lılar açlık grevine yatmış. Esendere Gümrük kapısının PKK'ye teslim edildiği iftirasını manşetten yayınlan Cumhuriyet, aynı gün, Tayyip Erdoğan'ın açlık grevine "şov" diyen Erdoğan'a saldırıyor.. "Haya 'şov' diyor" ifadesi ile, Erdoğan'ı hedef gösteriyor.. Peki bugün yorumlayalım o olayı. 8 yıl geçti.. 500-600 kişi açlık grevinde denildi. binlerden bahsedildi.. Kimsenin ölmesini istemeyiz ama. Algı çalışmasına da eyvallah etmeyelim.. Kaç kişi öldü, o açlık grevinde? Bugün söylesin Cumhuriyet, "o açlık grevi şov mu"ymuş, yoksa gerçek mi?

#2
Foto - TARAF, 12 Kasım 2012: İDAMA HAYIR!

TARAF, 12 Kasım 2012: İDAMA HAYIR!" CIA'nin kontrolündeki Taraf, ilerde darbe yapacaklarını bildikleri için olsa gerek, başarısız olurlarsa, idam edilmemek için, taa 2012'de "İdama hayır" manşeti atmışlar. Hem idama hayır diyorlar, hem de eli kanlı teröristlerin cezaevinde açlık grevi üzerinden, Tayyip Erdoğan'ın "Ne yaparlarsa yapsınlar" sözünü sürmanşetten veriyorlar. Ama en önemlisi, bir yandan da, şehid olan askerlerin yakınlarının "Çözün artık bu işleri" haykırışını da aynı haberlerin içine yerleştiriyorlar. Açlık grevine boyun eğ. İdam etme. Ama bu işleri de çöz. Nasıl olacak bu? Onu da söyleseler ya..

#3
Foto - ZAMAN, 12 Kasım 2014:

ZAMAN, 12 Kasım 2014: "ÜÇ AYDA 63 CİNAYET, FAİLLER HALA MEÇHUL." FETÖ'cülerin emniyette % 70 kadrolaştığı, askeriyede % 50 sızdığı Türkiye'de, üç ayda 63 cinayet işlenmiş, failleri meçhulmuş.. Sadece Kobani olaylarında 48 cinayet olduğu, haberin içinde yazılı.. Devletten FETÖ temizlendikten sonra, şimdi o Kobani olaylarının sorumluları, hem de siyasi uzantıları cezaevine konuldu.. kim karşı çıktı? Başta bu FETÖ'cüler, CHP'liler, İyi Partililer.. Davutoğlu'lar, Babacan'lar.. Demek ki ne imiş? FETÖ'cüler hem cinayeti işletiyorlar, hem "failleri bulunmadı" diye ağlaşıyorlar, hem de faili bulunduğunda, "niye tutukladınız" diye itiraz ediyorlarmış!

#4
Foto - TARAF, 12 Kasım 2014:

TARAF, 12 Kasım 2014: "AK EMNİYET'TE TANKSAVAR." CIA işbirlikçisi Taraf gazetesi, 2016'da yapacakları darbeyi bildikleri için olsa gerek, emniyete tanksavar alınmasına böyle karşı çıkmışlar.. Oysa dürüst bir gazete, gizli emelleri olmayan bir gazete, "askerde tanksavar var ise, emniyette de olsun, ha asker, ha polis" der. Ama bunlarda dürüstlük ne gezer? Bu FETÖ'cüler baktılar ki, emniyetteki adamları deşifre oldu.. Son çare, askeriyedekilerle darbe yapmak. Darbede işleri kolay olsun diye, emniyete tanksavar alınmasına böyle karşı çıkmışlar.

#5
Foto - CUMHURİYET, 12 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 12 Kasım 2014: "ABDOCAN'LAR, ETHEM'LER, ALİ İSMAİL'LER YOLUNDAN YÜRÜDÜ." Gezi isyanında gençleri nasıl oyuna getirmişler, yıllar sonra anlaşılıyor.. Deniz Gezmiş güzellemesi ile, gezi isyanında ölen Abdullah Cömert'i, Ethem Sarısülük'ü, Ali İsmail Korkmaz'ı nasıl istismar etmişler, bugün daha iyi anlaşılıyor.. 16-20'li yaşlarda toprağa verilen bu gençleri istismar eden Can Dündar, bu gençlerin kanı üzerinden, İstanbul Boğazı'na nazır 20 milyon liralık yalısında şarabını içmenin hesaplarını yapıyorken.. Bodrum'daki 8 milyon liralık villasında tatil yapmanın planını kurgularken.. Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde, yaptığı kirli işlerin hesabı sorulmaya başlayınca, soluğu Almanya'da aldı.. Şimdi Almanya'da, ordaki istihbarat örgütünün kanatları altında koruma ve kollama ile hayatını sürdürüyor.. Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar.. Onları sokağa çağıranların, onların hayatları üzerinden rant devşirenlerin gerçek yüzlerini öğrensinler..

#6
Foto - SÖZCÜ, 12 Kasım 2014:

SÖZCÜ, 12 Kasım 2014: "TAYYİP SARAYDA, DEVLET KİRADA." Hani farklı günlerde, farklı söylem geliştirseler, anlarım da. Aynı gün, Cumhurbaşkanı'nın devlete ait bir mekanda görevini ifa etmesini eleştirirken, bazı bakanlıkların kirada olmasına da itiraz ediyor. Bakanlıkların kirada olması yanlış ise, Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak, bakanlıkların sıra ile devlete ait mekanlarda çalışmasından daha doğal ne var? neye itiraz ediyorsunuz, kemalist Sözcü? Nerden başlasınlar, En az önemi olan bakanlıktan mı?

#7
Foto - BUGÜN, 12 Kasım 2014:

BUGÜN, 12 Kasım 2014: "CEMAATLER AK PARTİ ELİYLE BİTİRELECEK." Bu Alpaslan Kuytul'un kulağına, birileri bir şeyler üfürmüş. Söylüyor.. Aradan 6 yıl geçti. Bitirilen kim var? Alpaslan Kuytul'un, işine gelince ben yıllar önce karşı çıkmıştım dediği, işine gelince masum gibi göstermeye çalıştığı FETÖ dışında kim var? Tam aksine, Süleymanlıların bir kısmı, nurculardan Yeni Asya gibi bazıları, ve diğer gruplardan da bazıları, AK Parti'yi bitirmek için harekete geçtiler.. Kuytul'un kulağına üfürülen de belki budur, o tam anlamadığı için, "Cemaatler AK Parti'yi bitirmek isteyecek" diyeceğine, "AK Parti, cemaatleri bitirecek" demiş olmalı..

#8
Foto - CUMHURİYET, 12 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 12 Kasım 2015: "SİLVAN ATEŞİ." PKK'lılar ilçeyi ele geçirmeye çalışıyor. Devlet de, PKK'lıları etkisiz hale getirmek için uğraşıyor. Kemalist Cumhuriyet, devletin "Tank, helikopter ve ağır silahlarla büyük operasyon başlattığı"nı yazarak, PKK'lılara destek çıkıyor.. PKK'lıları korumaya çalışıyor.. Görelim bu ihaneti, kaydedelim.. Aynı gazete nüshasındaki Ahmet Davutoğlu karikatürü de bugün için tam ibretlik. Davutoğlu, bilgisayar başındaki gencin kellesine, idam ipi atıp, "Basın özgürlüğü kırmızı çizgimdir" diyor.. Bugün aynı Davutoğlu, kendisine bu kadar ilkesizce saldıranlarla, birlikte iş kotarmaya çalışıyor..

#9
Foto - SÖZCÜ, 12 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 12 Kasım 2015: "50 YIL ÖNCE BASIN DAHA ÖZGÜRDÜ." 50 yıl önce, parti liderlerine mayo giydirip çizmek, özgürlük imiş. Bunun üzerinden Kemalist Sözcü, "Şimdi özgür değiliz" diyor.. Sabahtan akşama kadar, sadece yazılı basında değil, TV'lerde ve internette, hatta sosyal medyada binlerce iftira atıyorlar, üç tanesinden ceza yiyince, "50 yıl önce basın daha özgürdü" diye, bir algı daha yapıyorlar. Ahlaksızlık, işte bu kadar derin!

#10
Foto - SÖZCÜ, 12 Kasım 2016:

SÖZCÜ, 12 Kasım 2016: "TSK'DA SAKALLI VE TÜRBANLI MEMUR DÖNEMİ BAŞLADI." "TSK'da sinek kaydı traşlı, başı açık memur dönemi başladı" diye haber yapılmıyor ama.. "İsteyen bıyık bırakabilir, sakal bırakabilir, başörtü takabilir, serbestlik geldi" denilince. Sanki herkes sakal bırakacakmış gibi, herkes başörtü takacakmış gibi, "TSK'da sakallı ve türbanlı memur dönemi başladı" diye başlık atıyorlar..

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