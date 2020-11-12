2020-11-12 14:37:44 Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar… Milyonluk yalı sahibi Can Dündar, Cömert'i Sarısülük'ü ve Korkmaz'ı nasıl oyuna getirmiş işte görün
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 12 Kasım 2014 tarihli ve "ABDOCAN'LAR, ETHEM'LER, ALİ İSMAİL'LER YOLUNDAN YÜRÜDÜ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Gezi isyanında gençleri nasıl oyuna getirmişler, yıllar sonra anlaşılıyor.. Deniz Gezmiş güzellemesi ile, gezi isyanında ölen Abdullah Cömert'i, Ethem Sarısülük'ü, Ali İsmail Korkmaz'ı nasıl istismar etmişler, bugün daha iyi anlaşılıyor.. 16-20'li yaşlarda toprağa verilen bu gençleri istismar eden Can Dündar, bu gençlerin kanı üzerinden, İstanbul Boğazı'na nazır 20 milyon liralık yalısında şarabını içmenin hesaplarını yapıyorken.. Bodrum'daki 8 milyon liralık villasında tatil yapmanın planını kurgularken.. Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde, yaptığı kirli işlerin hesabı sorulmaya başlayınca, soluğu Almanya'da aldı.. Şimdi Almanya'da, ordaki istihbarat örgütünün kanatları altında koruma ve kollama ile hayatını sürdürüyor.. Bu ülkenin gençleri de, bu olanlardan ibret alsınlar.. Onları sokağa çağıranların, onların hayatları üzerinden rant devşirenlerin gerçek yüzlerini öğrensinler..” ifadelerini kullandı.