  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

2023-10-03 15:51:35
Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Sosyal medyada gördüğü televizyon ilanı 4 bin 650 TL’sine mal oldu.

#1
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Bartın’da yaşayan bir kişi, bir sosyal medyada gördüğü satılık televizyon ilanı ile toplam 4 bin 650 TL dolandırıldı. Kurumsal bir alışveriş sitesini de kopyalayan şahıslar, “para askıda kalmış” diyerek defalarca aradıkları Şahin Özdemir'i tekrar dolandırmak istediler.

#2
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Bartın’da yaşayan Şahin Özdemir, yaklaşık 2 hafta önce sosyal medya ağı olan Facebook’un Market Plus uygulamasında 8 bin 750 TL’ye satılan bir televizyonu görerek satan şahsa ulaştı. Telefonla görüşen Şahin Özdemir, yaptığı pazarlık sonucu televizyon için 4 bin 400 TL’ye anlaştı. Karşıda görüştüğü ve isminin A.K. olduğunu belirten kişi, parayı göndermesi halinde televizyonu paketleyerek kargoya verebileceğini ifade etti. Şahin Özdemir ise ürünü kargoya vermesi halinde parayı havale edebileceğini söyledi. Bunun üzerine ise şahıs, ilanın sahibinden.com isimli alışveriş sitesinin linkini göndererek, buradaki param güvende uygulaması ile parayı havale edebileceğini, kendisine gelecek bildirimin ardından ürünü kargoyla göndereceğini kaydetti. Bunun üzerine verilen bir başka kişinin hesap numarasına param güvende uygulaması ile parayı gönderdiğini belirten Şahin Özdemir, bir süre sonra tekrar aradığı kişiye havaleyi yaptığını söyleyerek ürünün çıkartılmasını istedi.

#3
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Kendisine atılan link üzerinden "param güvende uygulaması" ile parayı ödediğini ifade eden Şahin Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

#4
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

“Facebook’un Market Plus uygulamasında gördüğüm bir ilan için fiyat verdik. Yazıştık anlaştık. Ödemeyi nasıl yapacağımı sorduğumda, ilanım sahibinden.com da olduğunu ve linki göndereceğini söyledi. Param güvende uygulaması üzerinden parayı gönderebileceğimi söyledi. 250 TL de uygulama için yatırmamı söyledi. Ben de ilandaki param güvende ile anlaştığımız televizyon fiyatını gönderdim. Gönderirken, bir başkası adına parayı havale ediyorsunuz. Daha sonra güya sahibinden.com aracılığıyla bu arkadaşa bildirim gidecekti. Bu kişi de anlaştığımız televizyonu bize gönderecekti. Biz parayı havale ettim, aradan birkaç saat geçince televizyonun sahibini aradım. Parayı gönderdiğimi söyleyerek, bildirimin gelip gelmediğini sordum. Bildirimin gelmediğini söylediler” dedi.

#5
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Şahsı tekrar arayan Şahin Özdemir’e ise bu kez “paran askıda kalmış” denilerek tekrar aynı rakamın gönderilmesini istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını düşünen Özdemir, alışveriş sitesinin iletişimlerine ulaşınca dolandırıldığını anladı. Özdemir, “Tekrar aradığımda, işlemi yanlış yapmışsın. Parayı tekrar havale etmen lazım, açıklamaları yanlış girmişsin. Paran askıdaymış. Aynı parayı tekrar havale edersen, önceki parayı sana iade edecekler. Para bana ulaşınca televizyonu kargoyu vereceğim dedi. Öyle şey olmayacağını söyleyerek, paramın iade edilmesini istedim. Param geri gönderilince tekrar söylediğiniz açıklamaları yaparak, parayı yeniden göndereyim dedim. Öyle olmaz, bir daha göndermen lazım dediler. Ben de anladım ki, bu işte bir iş var. Parayı göndermedim. Daha sonra ise verdiği ilan numarasını sahibinden.com’a girdiğimde, böyle bir ilan olmadığını gördüm. sahibinden.com’u aradım, görevli ile irtibata geçtim. İlan numarasını verdiğimde, böyle bir ilanın olmadığını, kendi sitelerinin kopyalanmış, sahte olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın ardından bir süre şahsın telefonuna ulaşamayan Şahin Özdemir’e daha sonra tekrar kendisine ulaşan şahıslar tarafından tekrar tekrar aynı paranın gönderilmesi halinde televizyonun gönderileceği söylendi. Tekrar tekrar para istenen Özdemir, evlerinin bulunduğu bölgedeki jandarma karakoluna başvurarak, şahıslardan şikayetçi oldu.

#6
Foto - Bu tuzak hepinizin başına gelebilir! Sosyal medyadan alışveriş yapanlar dikkat

Kendisini dolandırılanların bir an önce yakalanmasını isteyen Özdemir, kendisi gibi bir başkalarının dolandırılmaması için ise vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Zaman maalesef kötü, güven ortadan kalkmış. Gözünüzle görmediğiniz, elinizle dokunmadığınız malı almayın. Ucuzluğunuza heves etmeyin. Bu zamanda böyle insanlar çok. İnsanların iyi niyetini suiistimal ediyorlar. Hele ki internet sitesi üzerinden alışveriş etmeyin. Özellikle kurumsal bir firmanın güvencesi altına alınmayan ürünü almayın” diye konuştu.

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu
Dünya

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde140 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı.
Halk TV Ayşenur Arslan’ın programını yayından kaldırdı
Medya

Halk TV Ayşenur Arslan’ın programını yayından kaldırdı

Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında İstanbul Cumhuriye..
Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!
Gündem

Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Süleymaniye Sıra Dükkanları’nı, LGBT'li bireylere kiraladı.

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal
Gündem

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş ..
Paşinyan Putin’in bam teline dokundu! Bu düşmanca bir karar
Dünya

Paşinyan Putin’in bam teline dokundu! Bu düşmanca bir karar

Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay verdi. Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma St..
AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında
Gündem

AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Akit’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sivil anayasa’ çağrısının tarihi bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23