2023-05-30 18:02:22 Bu tuzağa nasıl düştünüz? Ünlü siyasetçinin adını vererek bakın ne yapmışlar
Avcılar Cihangir Mahallesinde 11 kişi, oturdukları binanın kentsel dönüşüme girmesi için ünlü bir siyasetçinin akrabaları olduklarını söyleyen ve kısa sürede inşaatı tamamlayacağını vaat eden müteahhit bir firma yetkilisi O.K, ile Ekim 2022’de anlaşma sağladılar. Bunun üzerine11 mülk sahibi, notere giderek yapım sözleşmesi imzalayarak, firmanın ilk etapta talep ettiği 1.5 milyon TL’yi yatırdılar. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 katlı bina yıktırıldı. Bir süre sonra inşaatta herhangi bir çalışmanın olmadığını gören mülk sahipleri, firma ile irtibata geçip çalışmanın neden başlamadığını sordu. Bunun üzerine firma mülk sahiplerine, yakında başlayacaklarını söyledi. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı.