Bu tuzağa nasıl düştünüz? Ünlü siyasetçinin adını vererek bakın ne yapmışlar

Suç duyurusunun ardından basının sorularını yanıtlayan ve kendi binalarını yıktırdığını anlatan mağdurlardan Ömer Erdoğan, “Dönüşüm mağdurlarından bir tanesiyim. Avcılar'da kentsel dönüşüm olayının başlamasıyla beraber malum dolandırıcılar da tabii piyasaya çıkmış. Biz de bu dolandırıcıların mağdurlarından biriyiz şu anda. Noterde inşaat yapım sözleşmesi yaptık bir firmayla. Ve bu firmaya işte istenilen paraların yüzde otuzunu yatırdık. Aradan aşağı yukarı altı ay gibi bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir işlem başlatılmadı. İşte ruhsat vesaire falan alacağız, yapacağız deniliyor. Ancak herhangi bir şey yok. Bizi sürekli bazı cümlelerle öteliyorlar. Ne inşaata başladılar ne de paramızı ödüyorlar. Ortada kaldık şu anda. Biz yani mağduruz. Paralarımızı da ödedik. Dekontları burada. Sözleşmemiz burada. Ama herhangi bir iş yok. Şu anda mağdur durumdayız” diye konuştu.