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Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

2023-02-07 20:04:10
Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Türkiye deprem felaketini yaşıyor.

#1
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 şehir büyük hasar aldı.

#2
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Şuana kadar 4 bin 544 can kaybının yaşandığı felaketin ardından Türkiye, tüm kuruluşlarıyla seferber oldu.

#3
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

85 MİLYON EL ELE VERDİ - 85 milyon, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Kilis'e yardım için el ele verdi.

#4
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

YARDIM TIRLARI BÖLGEYE AKIN EDİYOR - Konya'da, deprem bölgesine giden yardım tırları dolayısıyla kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.

#5
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Konya-Adana kara yolu, 30. kilometredeki Sakyatan mevkisinde olumsuz hava koşulları ve yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanıyor.

#6
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gitmek için yola çıkan yardım tırları, bu nedenle beklemek zorunda kalabiliyor.

#7
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Jandarma ve polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

#8
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Trafik akışı bazı bölgelerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

#9
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Karayolları ekipleri de yolun trafiğe açık tutulması için aralıksız çalışıyor.

#10
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Tüm bu zorluklara rağmen vatandaşların yardım için seferber olması hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

#11
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız

Bölgeden görüntüler...

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