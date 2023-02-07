2023-02-07 20:04:10 Bu trafik bambaşka! Hem gururlanacak hem duygulanacaksınız
Türkiye deprem felaketini yaşıyor.
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Türkiye deprem felaketini yaşıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 şehir büyük hasar aldı.
Şuana kadar 4 bin 544 can kaybının yaşandığı felaketin ardından Türkiye, tüm kuruluşlarıyla seferber oldu.
85 MİLYON EL ELE VERDİ - 85 milyon, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Kilis'e yardım için el ele verdi.
YARDIM TIRLARI BÖLGEYE AKIN EDİYOR - Konya'da, deprem bölgesine giden yardım tırları dolayısıyla kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.
Konya-Adana kara yolu, 30. kilometredeki Sakyatan mevkisinde olumsuz hava koşulları ve yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanıyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gitmek için yola çıkan yardım tırları, bu nedenle beklemek zorunda kalabiliyor.
Jandarma ve polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Trafik akışı bazı bölgelerde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri de yolun trafiğe açık tutulması için aralıksız çalışıyor.
Tüm bu zorluklara rağmen vatandaşların yardım için seferber olması hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
Bölgeden görüntüler...
Bölgeden görüntüler...
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