Bu topraklar çok bereketli!

Bu yıl mandalina hasadının çok güzel olduğunu vurgulayan Fatma Çakar, “Hasat çok güzel. Bizim hasadımız böyle oldu. Bu yıl çok ürünlerimiz oldu. Yemeyen insan kalmadı. Herkes yedi. Ben bu mandalinayı herkese tavsiye ediyorum. Rize mandalinası gibi hiçbir yerde yok. Sulu, ince kabuklu, çok kaliteli bir mandalina” dedi.