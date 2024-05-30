Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Bankalara borç ödeniyor mu? Aziz Yıldırım: Asgari olanı ödüyorlar, ana para, faiz oranı yüzde 1,5 olarak uygulanmaktaymış. Soru: Yapılanma devam ediyor değil mi? Aziz Yıldırım: Devam ediyor, bozmuyorlar. Murat Salar: Biz borçları dövizden TL’ye çevirdik, 2020 Haziran ayındaydı sanırım şu anda yüzde 50’nin üzerinde faiz ödeniyor, kurumsallar ne yapıyor döviz borçlarını TL’ye çeviriyorlar. Şirketlerin döviz kredisi kullanması lazım. Biz borçların yönetimlerini dövizden TL’ye döndük diyorlar ama dövizin sabit olduğu yerde bugün yüzde 50 faiz ödemek doğru mu, iyi yapılanlar değerlendirilirken kötü olanlar eleştirilmeli. Soru: Kulübü devir aldıklarında Avrupa’nın batmaya yakın ikinci kulübü olduğunu iddia etmişlerdi. Salar: Bu bir algı, o benim söylediğim bilançonun sağına bakarak, solunu göstermeden. Hepimizin irili ufaklı borçları vardır, bunu söylemek algıdır. Aziz Yıldırım: Şimdi biz 612 milyon borç olduğunu üyelere gönderiyoruz, bunlar göndermiyorlar. Ben dün Ankara’da özel derneklerle toplantı yaptım, sordum 10 kişi biliyor, kimse bilmiyor. Ben borcu kitapta gösterdim. Şimdi ben 230 biraz önce anlattım 612’nin içerisinde var. 434 milyonu 5’e böl o kadar para da ben Ülker ile yapılan anlaşma gereği yap işlet devret projesiydi sonra biz değiştirdik salonun işletmesini üzerimize aldık. 434 milyon, her sene faturalaşma vardı aramızda, sözleşme gereği. Gerçekte 420 milyon euro borç vardı. Benim sonuçta 420 milyon euro borç bıraktım. Şimdi 412 borç tamam, mal varlığı diyoruz 500, incelemiyorlar ama bu mal varlığı ile getirin satın alayım cevap yok. 50 milyon euro karşılığında oyuncu sattılar. Benim hiç bu şirket vasfı halka arz edilmiş değeri 2018’de 1,10 milyar dolar, ben Forbes’e kapak olmuşum “Aziz’in Mucizesi” diye. Şimdi şirketin sermayesini artırdılar 25 milyona yakın oradan da gelir elde ettiler. 15 yıl önce uğraşıp Cumhurbaşkanı’ndan rica ettiğim kanun var, profesyonel oyuncular kanunu oradan da 22 milyon euro para aldılar. İşte bunu düş borcundan. Benimle ilgili borç bıraktı diyorlar Ali Şen de bana borç bıraktı. Benim bıraktığım borç yok, karşılığında 500 milyon euro değer bıraktım yani anlattıkları hikaye. Şimdi ne kadar borç 12 milyar borç gösterdiler. Ali Koç benim kulüpten alacağım yok diyor ama burada kitapta yazıyor. Almayacağım diyor ama seçime gidiyoruz, ifadesine göre 83 milyon alacağım var diyormuş, demek ki gizli bir para varmış bir yerde. 6 senede 93 transfer yapmış 193 milyon euro ödeme yapmış. Bunun içerisinde menajerlik ödemeleri ve UEFA ödemeleri yok. Geldiğinde ne dedi? Ben diyorum ki 150 milyon ben vereyim 150 milyon sen ver dedim. Euro dedim de o karmaşa da TL dedi. Kulübün borcunu ödeyelim dedim. TL ile olsa ödemeyesin. 150 + 1 ağanın eli tutulmaz, 150 milyon euroyu kulübe bağışlaması lazım. Koç Ailesi söz verdiğinde tutar diyor kamuoyuna. Mahkemeye vereceğiz dedik, o anlamıyor dedi. Mahkeme en azından bunu tespit eder, o borcu kulübe ne kadar hibe ettiğini açıklamalı. Fenerbahçe’ye kim ne vaat ediyorsa onu yerine getirmeli. Bunu da divana beyan etmeli.