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Spor
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Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

2024-05-30 16:13:03
Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Aziz Yıldırım ekonomi medyası ile buluşma toplantısı gerçekleştirdi. Yıldırım birbirinden önemli açıklamalar yaptı...

#1
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Aziz Yıldırım: Ocak ayındaki süreçte bir aday çıktı ben o zaman beyanat verdim Fenerbahçe’nin bir başkana ihtiyacı yok onlar onu yanlış yorumladılar demokrasi dediler kulübün bütün hesaplarını incelettiler. İncelemenin sonucunda bir şey söylemediler. Sonra Trabzon’daki maçtan sonra çok haksızlık yapıldı Fenerbahçe’ye. Onu doğru kullanmak varken kullanmadılar. Süper Kupa ve Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe’de bir değişime inandığımız için, 10 senedir çocukların mutlu olmaması, okula gitmek istememesi gibi birçok şeyi yaşadık. Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar söylemi sonrası arkadaşlarımla toplandım ve aday olmamı istediler ve ben tekrar aday oldum. Bu değişimin olması gerektiğine çok inanıyorum. Fenerbahçe’miz spor kulübü olmaktan çok dışarı çıktı bu seçimde inanıyorum köprüden önce son çıkış. Onların tüm dertleri varlıkları için var olmak. Görüyoruz Fenerbahçe’ye hiçbir mal varlığı katmadılar, bizim bıraktığımız bütün tesislerinde bakım onarım adı altında bile işlem yapmıyorlar, yapmak kolay bakmak daha zordur, o kısımda yoklar. Hep boş anlatıyorlar, kulübün varlığı ne kadar? Aziz Yıldırım ve arkadaşları ne aldılar bunları konuşabiliriz. Biz geldiğimiz zaman stadı yeniden yapacağımızı ifade ediyoruz, stadın kapasitesi 60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak, aynı Real Madrid stadı gibi. Ses ve bütün oradaki kombineleri yeniden düzenleyeceğiz, seyirci bundan sonra karaborsaya gidip bilet almamasını sağlayacağız. Derneklerden baskı yapılıyor, onları düzenleyeceğiz. Stat içerisinde kale arkasındaki koltukları kaldıracağız.

#2
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Maliyet ne olacak? Maliyet şu anda çalışıyoruz, biz stadı kiraladık. Ben kongre üyelerine soracağım, biz mi yapalım yoksa bunu soracağım, maliyeti bu kadar isterseniz bunu devletten isteriz devlete yaptırırız, devletle yeniden kira konuşmalarını görüşmelerini yaparız. Sattıkları fiyattan arkadaşlar yapmışlar beklediğimiz maliyetler çıkarsa 3 yılda bilemediniz 5 yılda maliyet çıkar. Soru: Grafik olarak planlama yapıldı mı? Aziz Yıldırım: Rahat kaldırır. Soru: Dün Ali Bey’in bir açıklaması oldu, stat projesi yayınlanmış, gördünüz mü? Aziz Yıldırım: 1998’de Fenerbahçe için 1 metrekare malımız olsun 1 milyar borcumuz olsun derlerdi. Geldik stadı yaptık, ilk önce 25 bin kişilik yapacaktık, 42’ye çıkardık, 42’den sonra 50 bine çıkardık. Şimdi stadı kim yaptı ben yaptım, salonu kim yaptı ben yaptım. Topuk Yaylasını devletten ben satın aldım. Faruk Ilgaz’ı yıktık, kolon vardı, depremde insanlar ölmesin yıktık yenisini yaptık. Havuz 2 metre yukardaydı onu aşağı indirdim, palmiye ağaçlarını İskenderiye’den getirttim. Havuzlar yaptım sosyal tesis haline getirdim. Diğerlerini de bütün arkadaşlar yaptı. Çim sahayı yaptım Hollanda’dan çim getirdim 25 sene önce hala aynı çim duruyor. Ben ve arkadaşlar diyorsak yapacağız, yapacağız. 6 senedir konuşuyorlar bir tane yaptıkları bir şey var mı? İşte şampiyonluk sözü veriyor mu vermiyor, tarih şampiyonları yazar ikincileri yazmaz. Boya yapmadılar yahu çivi çakmadılar, biz ne diyorsak onu yaparız. Soru: 1998’de kaçtı kapasite? Aziz Yıldırım: 25 bin alıyordu ama çok rüzgâr alıyordu. Sonra 42’ye kapasiteyi çıkardık, sonra 50’ye çıkardık. Ama şimdi yukarlardan görüşü sağlayamıyoruz, şimdi yapacağımızla her yerden görüş çok daha rahat olacak. Murat Salar: Şu anda son 6 yılda yapılan şey bilançonun sağ tarafından bakılıyor. Ama biraz önce başkanımız söyledi alınan aktiflerin hiçbirinden bahsedilmiyor. Sadece sağdan bakacak olursak Arçelik’in borcu yükseldi batmış görünmekte ama aynı dönemde piyasa değeri 4 milyar dolara çıktı. Bilançonun sağına bakarsak eğer Türkiye’nin bu kıymetli markasının çok kötü yönetildiğini göstermektedir. Başkanımız döneminde Fenerbahçe büyürken hem aktifi hem pasifi büyüdü. Kalıcı anlamda kulüplerin artıracağı şey taraftar sayısıdır, bu arttıkça değeriniz de artar. Metropoll’ün yayınladığı istatistiğe göre Temmuz 2020 yılında takımınız hangisi diye sorulduğunda yüzde 25,6 Fenerbahçe, yüzde 26 Galatasaray. Bu genel durum, 18 yaş üzerine soruluyor, asıl tehlikeyse 18 yaş altında. Başkanımız çocuklar için bu sorumluluğu yükleniyor. Biz Galatasaray’dan daha yüksek taraftar grubuna sahipken şimdi Galatasaray daha yüksek taraftar grubuna sahip. 18 – 25 yaş grubu hangi şampiyonluğu gördü. 3 Temmuz olana kadar 10 yılda 5 şampiyonluk var. Herkesten daha fazla olan taraftarımızı biz şampiyon olduğumuz için kazandık, şimdi biz o cepheyi kaybettik. Genişleteceğiz Fenerbahçe’nin taraftar kitlesini. Hem şampiyonluk sözü veremem diyorsun hem de biz finansal olarak en iyisini yapıyoruz diyorsun. Eleştirdiğin yönetim 10 yılda 5 şampiyonluk kazanmış. Bunun için de stadı da büyüteceksiniz, o stadın getirdiği akustikle beraber taraftar baskısı da artacak ve maçları kazanacağız.

#3
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Sol tarafına bakarsak bilançonun nedir borçlarda? Önder Fırat: Türkiye çapında İstanbul, Kayseri, Edirne, Ankara buralarda 550 bin metrekare arsası var kulübün. Soru: Değerlemesi Nedir? Önder Fırat: Son değerlemesini bilmiyoruz. Aziz Yıldırım: Geçen sene yaptığım toplantıda 500 milyon euronun üzerinde bir değerleme gösterildi bana satmak istiyorsanız ben alacağım dedim. Borçla kulüp arasında fark varsa ben ödeyeceğim dedim. Borç tarafı fazla mal azsa ben ödeyeceğimi taahhüt ettim, cevap gelmedi. Önder Fırat: Kamp tesisleri var, diğer şeyler antrenman tesisleri var şu anda kolejin olduğu bir arsa var deprem riski nedeniyle boşaltıldı ne olacağı belli değil. Salonun yanında bir arsa var Ülker ile çalışma başlatacağız, oradan başkalarının değerlemesine göre 70 milyon euro değerleme bekliyoruz. Aziz Yıldırım: Yap işlet devret ile bu proje yapıldı. Ülker bize salonu devrederken tapuda rakam o arsa kısmında değerleme 230 milyon. Ülker dedi ki ben bunu satarım ama daha fazla para kazanalım. Emlak Konut ile çalışma yaptık. Kolej ve otel yapacak, bunu kulübe verecekler inşaat içerisinde ve bu 3 yıl içerisinde yapılan inşaattan 70 milyon euro Ülker alacak, 70 milyon da Fenerbahçe alacaktı. Gayri resmi, bir anlaşma yapılmadan 6 yerden izin alınması gerekirken Emlak Konut 5 yerden izin aldı ama 6 yılda hiçbir şey yapılmadı. Bana boş dedikleri bu borç içerisinde 50 milyon euro ondan borç geldi. Üç yıl içerisinde yapılmazsa arsa Ülker’e iade edilecekti ama arsa teslim edilmedi. Ben Murat Ülker ile konuştum, ne istiyorsan yaparsın dedi, o şekilde anlaştık. Orası yapılırsa oradan 70 milyon gelir olacak. Bankalara şu anda 3,5 milyar borç var faiziyle 4 milyar bunu ortadan kaldırmak lazım aksi halde her sene 2 milyar borç eklenecek. Bunu çözmek lazım bunun çözümü de arayı kapatmak lazım. 70 buradan geldi, bizim bir de devletten satın aldığım kolej arsası var, o arsaya da kolej burada yapılırsa o zaman oraya koleji de yapacağız ve oradaki arsaya da 2 milyar fiyat biçmişlerdi ve onla da Ülker arazisinden gelen gelirle bankalara borcu kapatacağız.

#4
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Bankalara borç ödeniyor mu? Aziz Yıldırım: Asgari olanı ödüyorlar, ana para, faiz oranı yüzde 1,5 olarak uygulanmaktaymış. Soru: Yapılanma devam ediyor değil mi? Aziz Yıldırım: Devam ediyor, bozmuyorlar. Murat Salar: Biz borçları dövizden TL’ye çevirdik, 2020 Haziran ayındaydı sanırım şu anda yüzde 50’nin üzerinde faiz ödeniyor, kurumsallar ne yapıyor döviz borçlarını TL’ye çeviriyorlar. Şirketlerin döviz kredisi kullanması lazım. Biz borçların yönetimlerini dövizden TL’ye döndük diyorlar ama dövizin sabit olduğu yerde bugün yüzde 50 faiz ödemek doğru mu, iyi yapılanlar değerlendirilirken kötü olanlar eleştirilmeli. Soru: Kulübü devir aldıklarında Avrupa’nın batmaya yakın ikinci kulübü olduğunu iddia etmişlerdi. Salar: Bu bir algı, o benim söylediğim bilançonun sağına bakarak, solunu göstermeden. Hepimizin irili ufaklı borçları vardır, bunu söylemek algıdır. Aziz Yıldırım: Şimdi biz 612 milyon borç olduğunu üyelere gönderiyoruz, bunlar göndermiyorlar. Ben dün Ankara’da özel derneklerle toplantı yaptım, sordum 10 kişi biliyor, kimse bilmiyor. Ben borcu kitapta gösterdim. Şimdi ben 230 biraz önce anlattım 612’nin içerisinde var. 434 milyonu 5’e böl o kadar para da ben Ülker ile yapılan anlaşma gereği yap işlet devret projesiydi sonra biz değiştirdik salonun işletmesini üzerimize aldık. 434 milyon, her sene faturalaşma vardı aramızda, sözleşme gereği. Gerçekte 420 milyon euro borç vardı. Benim sonuçta 420 milyon euro borç bıraktım. Şimdi 412 borç tamam, mal varlığı diyoruz 500, incelemiyorlar ama bu mal varlığı ile getirin satın alayım cevap yok. 50 milyon euro karşılığında oyuncu sattılar. Benim hiç bu şirket vasfı halka arz edilmiş değeri 2018’de 1,10 milyar dolar, ben Forbes’e kapak olmuşum “Aziz’in Mucizesi” diye. Şimdi şirketin sermayesini artırdılar 25 milyona yakın oradan da gelir elde ettiler. 15 yıl önce uğraşıp Cumhurbaşkanı’ndan rica ettiğim kanun var, profesyonel oyuncular kanunu oradan da 22 milyon euro para aldılar. İşte bunu düş borcundan. Benimle ilgili borç bıraktı diyorlar Ali Şen de bana borç bıraktı. Benim bıraktığım borç yok, karşılığında 500 milyon euro değer bıraktım yani anlattıkları hikaye. Şimdi ne kadar borç 12 milyar borç gösterdiler. Ali Koç benim kulüpten alacağım yok diyor ama burada kitapta yazıyor. Almayacağım diyor ama seçime gidiyoruz, ifadesine göre 83 milyon alacağım var diyormuş, demek ki gizli bir para varmış bir yerde. 6 senede 93 transfer yapmış 193 milyon euro ödeme yapmış. Bunun içerisinde menajerlik ödemeleri ve UEFA ödemeleri yok. Geldiğinde ne dedi? Ben diyorum ki 150 milyon ben vereyim 150 milyon sen ver dedim. Euro dedim de o karmaşa da TL dedi. Kulübün borcunu ödeyelim dedim. TL ile olsa ödemeyesin. 150 + 1 ağanın eli tutulmaz, 150 milyon euroyu kulübe bağışlaması lazım. Koç Ailesi söz verdiğinde tutar diyor kamuoyuna. Mahkemeye vereceğiz dedik, o anlamıyor dedi. Mahkeme en azından bunu tespit eder, o borcu kulübe ne kadar hibe ettiğini açıklamalı. Fenerbahçe’ye kim ne vaat ediyorsa onu yerine getirmeli. Bunu da divana beyan etmeli.

#5
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Siz geldiğinizde bu borçları kapatacak gelirler hazır diyorsunuz? Aziz Yıldırım: Bankayı kapatacağım diyorum, kapanma şeyi belli Ülker arazisinin satışıyla sağlayacağız, muhakkak koleji yapacağız, kapattılar koleji. 70 milyon TL’ye aldık şu anda değeri 2 milyar. Soru: Sponsorluklarla ilgili konuşur musunuz? Koç Grubu şirketleri Fenerbahçe’ye sponsor olmaya başladı, siz yönetimi aldığınızda Koç Grubu sponsorluğu çektiğinde görüşmeleriniz olacak mı? Aziz Yıldırım: Koç Grubu 1 yıl sponsorluğu uzattık dedi, bu şartlardan daha iyi sponsorluklar geliyorsa Ali Bey’e teşekkür ederiz, dilediğimiz yaparız. Biz yalnız Adidas’tan forma sözleşmesi 6 milyon dolar gelir, forma alıyorduk, şampiyonluk için de bedeller ödüyorlar. Şimdi ne alıyoruz bilen var mı Koç Spor olmuş Fenerbahçe. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor, tebrik edeceğiz ama bir şey bilmiyoruz, sponsorluk kolay onlar en kolayı.

#6
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Sponsorluk gelirlerine ilişkin hesap yaptınız mı? Aziz Yıldırım: Henüz yapmadık, çünkü bilmiyoruz. Soru: Şu anda Koç Grubundan kaç markanın sponsorluğu var? Aziz Yıldırım: Beş altı tane var, dolaylı sponsorluklar da var. Ben onları karalamak istemiyorum ama dağıtmak lazım, çekiliyorum dediği zaman sıkıntı yaşarsınız.

#7
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: İstatistik bilim açısından Türk sporunda kulüplerinin borçlarının yükselmesinde yabancı transferinin büyük payı var. Alt yapıdan futbolcu yetişmiyor. Bu konuda ne dersiniz? Aziz Yıldırım: 2018’de Gebze’deki arsayı almamızın nedeni orada alt yapıyı kuralımdı, orada 10 saha yapacaktık, projesini de yaptık. Belçika’dan bir kişi var onu getirttim. O şahıs Belçika milli takımının bütün organizasyonunu yapan şahıstı, bize 2 gün bilgi verdi. 500 bin euro da yılda maaş verecektim, onun ifadesi bana saha vereceksiniz ben de size 3 yıl sonra A takımda oynayacak futbolcu vereceğim. Ama biz seçimi kaybettik ama ben onu Federasyona ve Başakşehir’e önerdim ama onlar da almadılar adam gitti Çin’e. Şimdi tekrar Belçika’ya döndü diye biliyorum. Şimdi biz gelirsek ondan faydalanacağız. Ben gittim Sayın Cumhurbaşkanına bizim Samandıra’nın karşısında büyük bir arazi var, gittim anlattım bu araziyi Fenerbahçe’ye almak istiyoruz amaç üniversitenin ana binasını kurmaktı. Bazı voleybol ve futbolla alakalı tesisler yapmaktı. O zaman dedi ki askeriyenin kullanımında ama bunlar da çıkacaklar, Hulusi Paşa ile konuştuk, Genelkurmay ile konuştuk tamam dediler. Bu araziyi Fenerbahçe’ye tahsis ettiler, Ali Bey’in bahsettiği akademi kuracağım dediği arazi burası. Bu araziyi yeniden değerlendirmek lazım ama bir şey yapmak lazım.

#8
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Antalya’daki Rixos’un yanındaki araziyle ilgili bir çalışmanız var mı? Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 1 milyon üye çalışmasının amacı kapsamında binalar yapmak, havuz yapmak böyle bir Fenerbahçe evleri yapmaktı. Edirne’de yaptık ama yüzde 85’te kalmış çürümüş. Antalya’da yaptık, orada portakal bahçesi aldık. 10 dönümüne inşaatları yaptık açtık ama kilit vurdular. Kayseri’de Talas’ta tesis yaptık, kayağa gidenler oraya gitsinler temeli yaptık, temelde kaldık. Sapanca’da tesis yaptık, evler yapıp insanları oraya gitmesi için projesini hazırlattık o da kaldı. Ben mal varlığı bıraktım ve her gün de değeri yükseliyor. Keşke bunları yapsaydı. Soru: Askeri arazinin bedeli var mı? Aziz Yıldırım: Yok bila bedel.

#9
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Bu borç ödenecek iki arsayı anlayamadım neresiydi? Aziz Yıldırım: Ataşehir’de kapalı salon var Fenerbahçe’nin orası 58 dönümdür. Bunun 20 dönümüne salon yaptık iki salon o salonlar Fenerbahçe’nin tapulu malıdır. Onun dışındaki arazi Ülker’e aittir 35 dönüm filan. Oraya inşaat yapılacak Emlak Konut’la beraber, oralar müteahhitlere verecekler konut ve ofis projesi içerisinde 50 yataklı otel ve kolej olacaktı. Bunlar Fenerbahçe’ye verilecekti. Oradan 70 milyon euro para kalacaktı. Fenerbahçe’ye. Devletten satın aldığım Kayışdağı’ndaki araziyi yeniden değerleyeceğiz. Soru: Arsa ne kadar dönüm? Aziz Yıldırım: 26 dönüm.

#10
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Orasının getirisi ne olacak? Aziz Yıldırım: Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı, 60 – 70 milyon dolar. O ikisini değerlendirirsek bankayı kapatırız. Soru: Mourinho dediniz, reel borç olarak çerçeve söylediğiniz Mourinho pahalı, 5 tane adam istese 250 milyon euroluk transferlerden daha pahalıya mal olur size? Aziz Yıldırım: Hayır, biz hiçbir futbolcuyu satmayacağız, kiralık olanlar gidecek. Mourinho ile ilgili büyük rakamlar yok, abartı rakamları da biz iş adamıyız, böyle rakamlar yok. Kulübe bir maliyet getirmeyecek. Normal Fenerbahçe’ye gelen bir antrenör değerinde biz ve sponsorla ödeyeceğiz. Onun için o problem değil. Ali Koç’ta gitmiş Mourinho ile görüşmüş. Ben de kendisine söyledim hangimiz seçilirsek seçilelim Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var dedim.

#11
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Ali Koç ile bir araya gelme şansınız var mı? Aziz Yıldırım: Benim Ali Koç ile derdim yok biz fikren anlaşamıyoruz, benim düşüncelerim farklı onunkiler farklı. Biz küs değiliz dargın değiliz, fikir mücadelesi yapmalıyız. Kongre karar verecek. Bakın düşündüğünüz bir şey var para meselesi 1998’de geldik 1 lira kulüpte para yoktu. Sonra stadı yapmaya başladık, o zaman 19 milyon euroya Balic’i sattım. Şimdi 20 milyona satıyorlar. Okocha’yı sattım 17 milyona sattım Paris’e. Şimdi stadı yaparken o zaman arkadaşlar bir kampanya yaptılar 1907 derneği öncelik etti, 3 yıl o tribünleri sattık, 10 milyon gelir oldu orada. Dedim ki ben 3 yıl bütün kombineleri satacağım, şu anda stadın geliri 100 milyon diyelim hemen toparlarsın.

#12
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Siz gelir gelmez göreve 100 milyon euroyu toparlayacaksınız değil mi? Aziz Yıldırım: Toparlarım ama ihtiyaç yok, ihtiyaç olursa cebimden bile koyarım. İki senede banka borçlarını kapatacağım. Bir dönem yöneteceğim sonra bırakacağım. Ben fedakârlık yapıyorum, çocuklar üzülmesin diye, başkanlık yapmak için gelmiyorum, bütün sevgi saygımı ortaya koyuyorum, Fenerbahçe raydan çıktı bunu raya sokalım. Ben rahatım her yerde sevgi saygı görüyorum. Onlarda sıkıntımız yok Fenerbahçe raydan çıktı, siyasete bulaştırdılar ve daha da bulaşacak. Bizi birileri şampiyon yapmayacak diyorlar adı ne bunun adını koy. Biz 3 Temmuz’da FETÖ ile mücadele ettik, biz bütün Fenerbahçe camiası FETÖ ile mücadele ettik. Herkesin Fenerbahçe’ye teşekkür borcu var, çünkü Fenerbahçe 3 Temmuz’da sokağa inmeseydi halk bilinçli olamazdı. Cumhurbaşkanı da söyledi evet ama Fenerbahçe olarak da söyledik. İktidar da olsa muhalefet de olsa biz herkese eşitiz. Çünkü bizim altımızda herkes var, bunları ayrıştıramazsınız, sporda olacak beka sorunu çok büyük sorunlara yol açar. Bu kulüplerin taraftarları hepsi birbiri ile görülüyorlar.

#13
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Kamuoyu araştırması yaptınız mı? Aziz Yıldırım: Benim ihtiyacım yok, vagon devrildi gidiyor başka yerlere gidiyor. Kulüpte bizden başka başkan adayı çıkmaması çok ayıp ve yanlış. Her gittiğim yerde de söylüyorum, birleşişinler çıksınlar.

#14
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

Soru: Fenerium ile ilgili yeni dönemde projeniz var mı? Aziz Yıldırım: Şimdi yorum yapamam görmem lazım, bilmem lazım. 2028’e kadar en azında 150 milyondan fazla oyunculara ödenecek bedel görünüyor bu kitapçıkta.

#15
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

#16
Foto - Bu toplantı seçim gündemini altüst edebilir: Aziz Yıldırım'ın dev projeleri...

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