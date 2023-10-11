Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

IP68 sertifikası, bugün amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda olmazsa olmaz bir özellik haline gelmiş olsa da herkesin amiral gemisi modellere sahip olması mümkün olmayabiliyor. vivo, orta segment akıllı telefonlara amiral gemisi özelliklerini getiren V29 modeli ile tüketicilere suya ve toza dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla belgelemiş güçlü ve kaliteli bir telefon sunuyor. Bu sertifikayı alabilmek için ciddi laboratuvar testlerinden geçen vivo V29 kullanıcılarına yağmur altında, spor yaparken, buharlı banyo ortamında, kumsalda, inşaat ve şantiye alanlarında bile gönül rahatlığı ile kullanım imkanı sunuyor.