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Teknoloji-Bilişim
8
Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

2023-10-11 12:56:12
Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

vivo'nun V29 modeli sahip olduğu IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı sayesinde tüketicilere güçlü bir telefon sunuyor.

#1
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Kir, toz ve su girişi hem gündelik yaşamımızda hem de iş için gece gündüz vazgeçilmezimiz olan cep telefonları için büyük tehlike oluşturabilirken telefonların ömrünü kısaltabiliyor. Bu nedenle telefon satın alırken cihazın toza, kire, toprağa, yağmura veya suya dayanıklılığı tüketicilerin en önemli tercih kriteri haline geliyor. Bir akıllı telefonun dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğu hakkında kullanıcılar uluslararası IP standardı sayesinde fikir sahibi olabiliyor.

#2
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Dört karakterden oluşan IP standardı kodlarında ilk iki karakter olan "I" ve "P" harfleri, cihazın giriş korumasını temsil ediyor. Onları takip eden ilk rakam toz/kum gibi küçük katı maddelere karşı korumanın ne kadar iyi olduğunu gösterirken ikinci rakam da suya veya sıvıya karşı korumayı ifade ediyor.

#3
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Günümüzde en üst seviye dayanıklılık standardı sayılabilecek IP68, akıllı telefonun toza ve suya karşı yüksek korumaya sahip olduğu anlamına geliyor. IP68 sertifikasındaki "6" rakamı toz girişinin kesinlikle olmadığı, cihazın kum ve kir dahil küçük toz parçacıklarına dayanabileceği; "8" rakamı da telefonun suya düşmesi ya da batırılması durumunda 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar dayanacak şekilde test edildiği ve su içinde uzun süre çalışabildiği anlamına geliyor.

#4
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

IP68 sertifikası, bugün amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda olmazsa olmaz bir özellik haline gelmiş olsa da herkesin amiral gemisi modellere sahip olması mümkün olmayabiliyor. vivo, orta segment akıllı telefonlara amiral gemisi özelliklerini getiren V29 modeli ile tüketicilere suya ve toza dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla belgelemiş güçlü ve kaliteli bir telefon sunuyor. Bu sertifikayı alabilmek için ciddi laboratuvar testlerinden geçen vivo V29 kullanıcılarına yağmur altında, spor yaparken, buharlı banyo ortamında, kumsalda, inşaat ve şantiye alanlarında bile gönül rahatlığı ile kullanım imkanı sunuyor.

#5
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Kullanıcılar suya düşme veya üzerine sıvı dökülmesi gibi durumlardan etkilenmeden rahat ve sorunsuz çalışmaya devam edebilen V29'un gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile su altında sorunsuz ve güvenle fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor. V29'un "Star Işığı" ve akıllı telefona entegre edilmiş stüdyo düzeyinde fotoğrafçılık yetenekleri ile gece ve karanlık ortamlarda da en güzel kareleri yakalamak ve en güzel videoları çekmek mümkün.

#6
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Telefon gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile de son derece stabil görüntülerin yakalanmasını sağlıyor, fotoğraf ve videolarda gece ve düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. V29 5G, tek kamera sınırlamasının ötesinde bir deneyim yaşatan ön kamerasının üstün özellikleriyle selfie ve grup selfie çekimlerinde de üstün performans sergiliyor. Telefonun 50 MP AF ön kamerası ve Otofokus Grup Selfiesi fonksiyonuyla kullanıcılar grup selfielerinde ultra netlik ve aydınlığa kavuşuyor, kalabalık grup çekimlerinde tüm sevdiklerini kadraja rahatlıkla sığdırabiliyor.

#7
Foto - Bu telefon suya ve toza dayanıklılığıyla dikkati çekiyor!

Güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu üzerinde çalışan V29 5G, Memory Booster özelliği sayesinde kullanıcılara 8 GB RAM+8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryasıyla uzun süre kullanım sunan V29'un ayrıca telefonu sadece 18 dakika içinde yüzde 1'den yüzde 50'ye şarj edilebilen 80W Flaş Şarjı bulunuyor. V29 5G, tüm bu özelliklerin yanı sıra segmentinde ilk olan kavisli AMOLED ekranı ile de rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Üstelik vivo Türkiye V29 modeline 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi de veriyor.

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