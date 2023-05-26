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Kültür Sanat
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Bu tarihi kent Türkiye’de

2023-05-26 21:24:32
Bu tarihi kent Türkiye’de

Roma döneminin en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Kenti

#1
Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

Konya'da Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve Roma döneminin en büyük eyaletlerinden biri olan İsaura Antik Kenti, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

Bozkır ilçesinin Hacılar ve Ulupınar mahalleleri arasında, Toroslar'ın uzantısı dağda 1850 metre yükseklikte kurulan ve tarihte Hititler, Persler ve Romalılarca kullanılan Zengibar Kalesi, ziyaretçileri etkiliyor.

#3
Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

İsaura Antik Kenti'ni çevreleyen kalenin, sur ve burçlarının bir bölümü ayakta duruyor.

#4
Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

Roma döneminde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı İsaura Antik Kenti, çoğunluğu toprak altındaki tarihi varlıklarıyla "Konya'nın Efes'i" olarak nitelendiriliyor.

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

#8
Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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Foto - Bu tarihi kent Türkiye’de

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