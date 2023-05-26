2023-05-26 21:24:32 Bu tarihi kent Türkiye’de
Roma döneminin en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Kenti
Gabar'dan petrol fışkırırken Türkiye'den beklenmedik hamle! Hiç hesapta olmayan bölgeye petrol için gidildi
Roma döneminin en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Kenti
Konya'da Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve Roma döneminin en büyük eyaletlerinden biri olan İsaura Antik Kenti, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bozkır ilçesinin Hacılar ve Ulupınar mahalleleri arasında, Toroslar'ın uzantısı dağda 1850 metre yükseklikte kurulan ve tarihte Hititler, Persler ve Romalılarca kullanılan Zengibar Kalesi, ziyaretçileri etkiliyor.
İsaura Antik Kenti'ni çevreleyen kalenin, sur ve burçlarının bir bölümü ayakta duruyor.
Roma döneminde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı İsaura Antik Kenti, çoğunluğu toprak altındaki tarihi varlıklarıyla "Konya'nın Efes'i" olarak nitelendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23