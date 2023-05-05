Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...