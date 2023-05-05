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Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2023-05-05 12:35:26
Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak isterken, bu klasmanda yarışabilecek bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini iletirken, transferle bizzat ilgilenen başkan vekili Erden Timur'un 3 transferi bitirmek için Fransa'ya uçacağı öğrenildi.

#1
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda bulunuyor.

#2
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.

#3
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Sarı-kırmızılılar ligde ipi göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.

#4
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Bu doğrultuda G.Saray kadrosunu teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçlendirecek.

#5
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Sarı-kırmızılıların transfer listesine ise birçok yıldız isim bulunuyor. G.Saray'ın başkan vekili Erden Timur'un, önümüzdeki günlerde Fransa'ya uçacağı ve burada transfer çalışmalarına hız vereceği öğrenildi.

#6
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

İşte sarı-kırmızılıların gündemindeki o futbolcular... MAURO ICARDI'DE SON VİRAJ Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi için G.Saray, Paris ekibiyle son görüşmeleri yapacak.

#7
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Sarı-kırmızılılar PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalacak Arjantinli yıldızın yüksek maaşını öne sürerek uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

#8
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Icardi'nin de Cimbom'da mutlu olduğu ve bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde maaşında indirim yapabileceği kaydedildi.

#9
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

MAURO ICARDI KİMDİR? Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

#10
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

#11
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

#12
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

ORTA SAHAYA RENATO SANCHES A Spor’a göre; Lucas Torreira'nın ayrılma ihtimaline karşın orta saha bölgesini güçlendirme kararı alan Aslan, PSG'den Renato Sanches'i liste başına yazdı.

#13
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Sezon başında PSG'ye 15 milyon Euro'ya transfer olan Renato Sanches, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Fransız ekibinde istikrar sağlayamadı.

#14
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Bu sezon ligde 18 maça çıkabilen Portekizli oyuncu, 2 gol atarken 537 dakika sahada yer alabildi.

#15
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Paris temsilcisi 25 yaşındaki ismi gelecek sezon kendini toparlaması açısından kiralamaya sıcak bakıyor.

#16
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

RENATO SANCHES KİMDİR? Renato Sanches, 18 Ağustos 1997'de Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbola Benfica'nın altyapısında başlayan Sanches, her yaş kategorisinde forma giydi.

#17
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2015 yazında A takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, sadece 1 yıl sonra 35 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. 2017 yazında Swansea'ya 8.5 milyon Euro'ya kiralık olarak gitti.

#18
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2019 yazında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'le anlaşan Portekizli oyuncu, 3 yıl sonra 15 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tuttu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

#19
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

KANATLARA DRAXLER Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yer alacak G.Saray, kanat alternatifini de artırmak istiyor.

#20
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

PSG ile yakın ilişkiler kuran sarı-kırmızılıların, Fransız ekibinin gelecek planlarında yer almayan Julian Draxler için nabız yokladığı öğrenildi.

#21
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Alman kanat, Şubat ayında yaşadığı bilek sakatlığı sonrası sezonu kapatmıştı.

#22
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

29 yaşındaki oyuncu, Sacha Boey'la aynı menajerlik şirketine mensup...

#23
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

JULIAN DRAXLER KİMDİR? Julian Draxler, 20 Eylül 1993'te Almanya'nın Gladbeck kentinde dünyaya geldi. Futbola Rentfort Altyapısı'nda başladı ve Buer Altyapısı'nda devam etti.

#24
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2001'de Schalke Altyapısı'na transfer olan Draxler, sırasıyla U17, U19 takımlarında forma giydikten sonra Ocak 2011'de A takıma yükseldi.

#25
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

2015 yazında Wolfsburg 43 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ocak 2017'de ise PSG'ye 36 milyon Euro'ya transfer oldu.

#26
Foto - Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...

Paris ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro

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