2023-05-05 12:35:26 Bu sorunu acilen çözmemiz lazım acilen dedi ve uçağını havalandırıyor! Bombalar art arda patlayacak...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak isterken, bu klasmanda yarışabilecek bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini iletirken, transferle bizzat ilgilenen başkan vekili Erden Timur'un 3 transferi bitirmek için Fransa'ya uçacağı öğrenildi.