Bu sorun sizde de olabilir Sesiniz giderek kısılıyorsa dikkat!

“Sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir” Doç. Dr. Enver, “Sigaranın ses tellerine olumsuz etkileri saymakla bitmez. Bunlar arasında gırtlak kanseri ve nefes darlığı gibi pek çok şey var. Ama bunların yanı sıra kansere neden olmadan da sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir. Ses kısıklığı özellikle kadınlarda ses telindeki sigara poliplerine, sigara ödemlerine bağlı olur. Bu erken dönemde ses kısıklığı gibi problemlere neden olurken, zamanın geçmesiyle bu poliplerin büyümesiyle, sigaranın etkisiyle nefes darlığı ve konuşmakta ciddi güçlüklere neden olabilir. Bu hastalar genelde seslerinin kalın olmasından ve telefonda kendilerine beyefendi diye hitap edilmesinden dolayı bize başvururlar. Yaptığımız muayenede ses telindeki sigara polibini gördüğümüz zaman genelde ameliyat kararını alırız. Ameliyat ağız içerisinden ses telindeki polibin çıkartılması işlemine dayanıyor ve boğazda, boyunda herhangi bir kesiğe gerek kalmıyor. İşlem sırasında sesi kaybetmek gibi bir risk yok. Hastalarımız sıklıkla bize bunu sorarlar. Ses ameliyattan hemen sonra iyileşmeye başlıyor. Genelde hastalarımızın beş ile yedi gün kadar hiç konuşmamalarını isteriz. Sonrasında hastalarımız seslerini yeniden kullanmaya başlarlar. Sesin gerçek haline, en güçlü haline ulaşmasıysa birkaç ay sürer. Çünkü ses telinin iyileşmesi zaman alır” dedi.