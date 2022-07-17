Bu sorun sizde de olabilir Sesiniz giderek kısılıyorsa dikkat!

“Ameliyattan sonra eğer hasta sigara içmeye devam ederse bu durum tekrarlayabilir” Doç. Dr. Necati Enver, “Bu duruma sebep olan en temel şey sigara. Sigara aynı zamanda bu problemlere de neden oluyor. Sigaranın dışında boğaz reflüsü, diğer ismiyle gırtlak reflüsü de ses tellerinde bu gibi değişikliklere neden olabilir. Ameliyattan sonra eğer hasta sigara içmeye devam ederse bu durum tekrarlayabilir ve tekrarlayan ameliyatları yapmak hem bizim için hem de hastamız için daha zorlu olacaktır. Hastalarımızın ameliyattan önce sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bu sayede ses tellerinin daha iyi iyileşmesi sağlanabilir. Standart ses teli polibi ameliyatlarına göre daha detaylı ve hassas çalışmayı gerektiren bir ameliyat olması nedeniyle iyileşme biraz zaman alabiliyor. Ameliyattan bir hafta sonra hasta sesini kullanmaya başlasa da ameliyattan sonraki iyileşme süreci iki ila dört ay sürmekte. Ve bu sürenin sonunda ses tamamen normale dönebilmektedir. Hastalar ameliyat oldukları günün akşamında sıklıkla evlerine gidebiliyorlar. Ameliyattan sonra herhangi bir ağrı kesici kullanmalarına hemen hemen hiçbir zaman gerek kalmıyor. Ameliyat hasta açısından aslında çok kolay bir işlem. Ama bizim açımızdan mikroskop altında çalışılan çok ince bir iş. Çünkü ses telleri bir parmak boğumu büyüklüğünde çok küçük bir doku. O gördüğümüz polipler de bir veya iki mercimek tanesi büyüklüğünde. Aslında çok küçük bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama çok kritik bir yerde olduğu için mikroskop altında çok ince çalışmamız gerekiyor” dedi.