2023-11-09 18:50:27 Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor
İtalya'nın turistik mekanları ve yapıları tarihe ışık tutuyor.
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İtalya'nın turistik mekanları ve yapıları tarihe ışık tutuyor.
İtalya'yı ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Milano, Roma ve Vedenik'teki ilgi çeken mekanlar ve yapılar adeta tarihe ışık tutuyor.
Alışveriş ve moda şehri olarak da bilinen Milano, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapıyor.
Milano'da Kral Vittorio Emanule tarafından 18. yüzyılda inşa edilmiş Galeria alışveriş merkezi ve ünlü Türk soprano Leyla Gencer’in sahne aldığı La Scala Operası özellikle Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.
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