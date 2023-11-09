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Dünya
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Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

2023-11-09 18:50:27
Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

İtalya'nın turistik mekanları ve yapıları tarihe ışık tutuyor.

#1
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

İtalya'yı ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Milano, Roma ve Vedenik'teki ilgi çeken mekanlar ve yapılar adeta tarihe ışık tutuyor.

#2
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

Alışveriş ve moda şehri olarak da bilinen Milano, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

Milano'da Kral Vittorio Emanule tarafından 18. yüzyılda inşa edilmiş Galeria alışveriş merkezi ve ünlü Türk soprano Leyla Gencer’in sahne aldığı La Scala Operası özellikle Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

#4
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#5
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#6
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#7
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#8
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#9
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#10
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

#11
Foto - Bu sokaklar zaman yolculuğuna çıkarıyor

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