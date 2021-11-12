2021-11-12 10:58:16 Bu sıfır otomobil sadece 20 bin TL!
Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları resmen uçuşa geçti.
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Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları resmen uçuşa geçti.
Ağustos ayında ÖTV düzenlenmesinin ardından pek çok marka güncel fiyat listelerinde cezbedici indirimlerle tüketicinin karşısına çıkmıştı.
Ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki indirim çok kısa sürdü diyebiliriz.
Döviz kurlarındaki sert artış ve çip krizinin yaşanmaya devam etmesi sıfır otomobil fiyatlarının uçmasına neden oldu.
Böyle bir durumda otomobil almanın çok da mantıklı olmadığını düşünebilirsiniz. En azından sıfır bir otomobil için, özellikle de giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir fiyat ödemek size fazlasıyla can sıkıcı gelebilir.
Eğer böyle düşünüyorsanız size güzel bir haberimiz var. İddialara göre Changli, Çin’deki en ucuz modeli olan J10’u Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.
Yurt dışı kaynaklı bu iddiaya göre Changli J10 Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak. Böylece Changli, J10’un kullanıcı kitlesini de genişletmiş olacak.
Elbette sizlerin de merak ettiği asıl unsur bu otomobilin fiyatı.
Hali hazırda Changli J10 Çin’de vergiler dahil bir şekilde 1200 dolar gibi bir fiyattan satılıyor. Bu da Türkiye’ye yaklaşık olarak 12 bin TL’ye denk düşüyor.
Vergiler vs. derken fiyatın maksimum 20 bin TL'ye ulaşacağını söyleyebiliriz.
Tabi ki vergileri işin içerisine kattığımızda fiyat biraz daha yükselecektir. Lakin yükselen fiyata rağmen Changli J10’un rakiplerinden çok daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.
Changli J10 (bazı bölgelerde EV olarak da geçiyor) elektrikli bir otomobil. Saatte 35 km maksimum hıza ulaşan otomobil 3 kişilik olacak şekilde dizayn edilmiş.
Ön ve arka lambalar led içerikli bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca otomobilin iç tasarımı da göze hayli hoş görünüyor.
Elbette bunun şimdilik bir söylenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Belki de Changli bu planından vazgeçer.
Bunu elbette zaman gösterecek.
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