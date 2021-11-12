Bu sıfır otomobil sadece 20 bin TL!

Böyle bir durumda otomobil almanın çok da mantıklı olmadığını düşünebilirsiniz. En azından sıfır bir otomobil için, özellikle de giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir fiyat ödemek size fazlasıyla can sıkıcı gelebilir.