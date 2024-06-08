Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

Haziran ayına girilmesiyle birlikte tüm Türkiye'yi Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkisi altına aldı. Özellikle Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana, sıcak hava dalgasından en çok etkilenen iller arasında yerine aldı. Sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkarak tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşanmasına neden oldu. Kentte özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında nefes almanın bile zor olması vatandaşları da perişan etti. Ev ve iş yerlerinde aşırı sıcaktan dolayı 24 saat klima çalışıyor. Klima olmadığı zaman hayatın durduğu Adana'da berber Ahmet Uluçay'da 1902'de ilk elektrikli klima ünitesini icat eden Willis Haviland Carrier'in isminin şehirde bir caddeye ve parka verilerek ölümsüzleştirilmesi gerektiğini söyledi. Uluçay, Adana için klimanın çok önemli bir icat olduğunu, klima olmadığı zaman Adana'da 3 ay hayatın durma noktasına geldiğini bu nedenle Carrier'in Adanalılar için çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.