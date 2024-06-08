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Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

2024-06-08 18:23:01
Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

Adana son yılların en sıcak haziran ayını yaşıyor. Adanalı bir vatandaş bu sıcak günler sebebiyle klimayı keşfeden Carrier'in isminin Adana'da ölümsüzleşmesini istedi.

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Foto - Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

Haziran ayına girilmesiyle birlikte tüm Türkiye'yi Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkisi altına aldı. Özellikle Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana, sıcak hava dalgasından en çok etkilenen iller arasında yerine aldı. Sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkarak tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşanmasına neden oldu. Kentte özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında nefes almanın bile zor olması vatandaşları da perişan etti. Ev ve iş yerlerinde aşırı sıcaktan dolayı 24 saat klima çalışıyor. Klima olmadığı zaman hayatın durduğu Adana'da berber Ahmet Uluçay'da 1902'de ilk elektrikli klima ünitesini icat eden Willis Haviland Carrier'in isminin şehirde bir caddeye ve parka verilerek ölümsüzleştirilmesi gerektiğini söyledi. Uluçay, Adana için klimanın çok önemli bir icat olduğunu, klima olmadığı zaman Adana'da 3 ay hayatın durma noktasına geldiğini bu nedenle Carrier'in Adanalılar için çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

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Foto - Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

Adana'nın çok sıcak olduğuna dikkat çeken Uluçay, “ Bu yüzden de insanlar çok sinirli oluyorlar. Carrier olmasaydı ve klimayı bulmasaydı Adanalılar ne yapardı acaba? Gerçekten Adana halkı vefalıdır. Biz Adana mülki amirlerimizden, belediye başkanlarımızdan sokaklara, bir caddeye veya bir parka vefa gösterilerek isminin verilmesini istiyoruz. Bu konunun da ciddi bir şekilde takipçisi olacağız. Bizler kuaförüz. Tıraş ederken insanlar klima olmasaydı ne yaparlardı? Biz bu konforu veremeseydik tıraş edemezdik. Geçmişte eski berberler havlularla yelleyerek tıraş etmişlerdi. Bizler şimdi buz gibi ortamlarda rahat rahat terlemeden klimaların sayesinde tıraş ve kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Foto - Bu sıcağa dayanmak çok zor! Adanalı vatandaştan ilginç talep

Tıraş olmaya gelen müşteri ise “Klima olmasaydı eğer şu an burada tıraş olamazdım. Çok terlerdim, eski kuaförümde klima yoktu. O yüzden tıraş olmak için orayı çok tercih etmiyordum. Burada yaşamak zor. Biz sıcakta yaşayarak hayatımızı kısaltıyoruz. Klima olmasaydı burada yaşayamazdık. Bu yüzden Carrier'i Adana'da yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

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