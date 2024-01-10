Bu sefer sarımsağın kabuğu daha faydalı çıktı! Faydaları saymakla bitmedi

Sarımsak, mutfaklarda sıkça kullanılan ve birçok hastalığa şifa olan bir sebzedir. Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsağın kabukları ise genellikle çöpe atılır, ancak bu kabuklar da birçok faydalı özelliğe sahiptir. Sarımsak kabukları, kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar pek çok alanda etkili olur. Peki, sarımsak kabukları nasıl kullanılır, nelere iyi gelir? İşte, sarımsak kabuğunun şaşırtıcı faydaları…