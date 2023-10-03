Bu sakız, bildiğiniz sakızlardan değil! Ender Saraç, faydalarını saya saya bitiremedi! Vay vay vay

Kilo verebilmek için metabolizmanın çalıştırılması gerektiğini belirten Dr. Ender Saraç, sindirimi hızlandıran besin tavsiyesinde bulundu. Yağ yakıcı özelliğiyle popüler olan sandaloz sakızı türü, hızlı kilo vermeyi sağlayacak en etkili ürünlerden biri. Peki, sandaloz sakızı nedir? Sandaloz sakızı neye iyi gelir? Sandaloz sakızı nasıl tüketilir? İşte, sandaloz sakızının sağlığa faydaları... Sonbahar mevsimiyle beraber yeme-içme alışkanlıkları da değişiyor. Fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapanlar da sonbahar ve kış programına geçmeye başladı. Dr. Ender Saraç'ın önerdiği sandaloz sakızı, kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Sandaloz, reçineden elde edilen doğal bir sakız. Tercihe bağlı olarak doğrudan çiğnenebilir veya toz halde takviye olarak tüketilebilir.