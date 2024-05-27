Bu reçelin kilosu 200 TL

Yöresel ürünler yapıp satarak geçimini sağlayan Mesut Yel, “Avlularımızda yetiştirdiğimiz mayıs ayı başında başlayıp eylül ayı sonuna kadar açan yedi veren; kırmızı ve pembe reçellik güllerimizden reçel yapmaya başladık. Bu güllerin çok mükemmel reçelleri oluyor. Çok çabuk pişiyor. Renklerini reçele olduğu gibi veriyor ve çok güzel kokuyor ve reçellerinde çok ayrı bir rayihası ayrı bir tadı ayrı bir lezzeti var. Her gülden reçel olmaz, yapılmaz! Her gül pişmez ne kadar kaynatırsanız kaynatın reçelin içinde; pişmemiş fasulye gibi ağzınızda çiğneyip durursunuz. Hiç lezzetli olmazlar. Bu çiçeklerden istediğimiz kadar reçel yapıyoruz, geriye kalan çiçeklerle kendi evimde içeceğimiz gül şerbeti ve kolonya yerine kullanacağımız gül suyu yapıyoruz” dedi. Gül şerbeti yaparken nelere dikkat ettiğini belirten Mesut Yel, “Gül şerbeti yapmak için çiçeklerin en yoğun koktuğu sabah erken saatlerinde güllerimizi topluyoruz. Topladığımız güllerimizi saplarından temizleyip yıkadıktan sonra üzerine kaynamış suyu döküp birazda limon tuzu ekliyoruz. Gül suyumuz soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuduktan donra süzekle süzüyoruz. Limon tuzunu istersek süzdükten sonra da ekleyebiliriz. Elde ettiğimiz suyu şişelere koyup ağızlarını kapatıyoruz. İsteğimize göre şeker ekleyip soğuk olarak içeriz. Gül suyunu dolaplarımızda uzun süre saklayabiliriz. Doğal olarak yaptığımız bu içeceği limonata veya gazlı içecekler yerine içebilir veya misafirlerimize de ikram edebiliriz” ifadelerini kullandı.