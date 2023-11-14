Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

"Tesla, Aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebilir veya sizden 50.000 $ tutarında veya satış veya devir için alınan değerden hangisi daha yüksekse, tasfiye edilmiş tazminat talep edebilir. Tesla ayrıca size gelecekte herhangi bir araç satmayı reddedebilir" diye ekliyor. Ancak bir müşterinin Cybertruck'ını satmak için iyi bir nedeni varsa, Tesla orijinal fiyattan "0,25 $ / mil sürüş, makul aşınma ve yıpranma ve Aracı Tesla'nın Kullanılmış Araç Kozmetik ve Mekanik Standartlarına göre tamir etme maliyeti" düşülerek geri almayı kabul edebilir.