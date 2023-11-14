Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Tesla aracı satın almak istemezse, müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul edebilir. Tesla EVs'lerin kullandığı yazılımların çoğunun abonelik modeli göz önüne alındığında, yeniden satış karmaşık olabilir. Fast Company'nin haberine göre, örneğin, aylık 199 dolara kadar maliyeti olan Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) özelliği yeni bir sahibine devredilemiyor. İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck, Tesla'nın yıllar sonraki ilk yeni ürünü ve elektrikli kamyonet pazarını sarsması bekleniyor. Tesla başlangıçta kamyonetin fiyatının 39.900 dolardan başlayacağını söylemişti, ancak pahalı yapı malzemeleri nedeniyle bundan çok daha pahalı olması muhtemel.