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Otomotiv
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Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

2023-11-14 17:29:10
Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Tesla Cybertrucks'ı teslim alanlar araçlarını iki yıl boyunca satamayacak.

#1
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Tesla'nın hüküm ve koşullarına göre, bu Kasım ayında ilk Tesla Cybertrucks'ı teslim alacak müşterilerin ilk yıl boyunca araçlarını yeniden satmaları engellenecek.

#2
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Tesla, yeni kuralları ortaya koyan Motorlu Araç Sipariş Koşullarına "Sadece Cybertruck İçin" başlıklı bir bölüm ekledi. Eklenen bölümde "Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde Aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" yazıyor.

#3
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

"Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde Aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" yazıyor.

#4
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

"Tesla, Aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebilir veya sizden 50.000 $ tutarında veya satış veya devir için alınan değerden hangisi daha yüksekse, tasfiye edilmiş tazminat talep edebilir. Tesla ayrıca size gelecekte herhangi bir araç satmayı reddedebilir" diye ekliyor. Ancak bir müşterinin Cybertruck'ını satmak için iyi bir nedeni varsa, Tesla orijinal fiyattan "0,25 $ / mil sürüş, makul aşınma ve yıpranma ve Aracı Tesla'nın Kullanılmış Araç Kozmetik ve Mekanik Standartlarına göre tamir etme maliyeti" düşülerek geri almayı kabul edebilir.

#5
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Tesla aracı satın almak istemezse, müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul edebilir. Tesla EVs'lerin kullandığı yazılımların çoğunun abonelik modeli göz önüne alındığında, yeniden satış karmaşık olabilir. Fast Company'nin haberine göre, örneğin, aylık 199 dolara kadar maliyeti olan Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) özelliği yeni bir sahibine devredilemiyor. İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck, Tesla'nın yıllar sonraki ilk yeni ürünü ve elektrikli kamyonet pazarını sarsması bekleniyor. Tesla başlangıçta kamyonetin fiyatının 39.900 dolardan başlayacağını söylemişti, ancak pahalı yapı malzemeleri nedeniyle bundan çok daha pahalı olması muhtemel.

#6
Foto - Bu otomobili almak da satmak da zor! Bu aracı satana 50 bin dolarlık dava açılacak

Elon Musk bu yılın başlarında yaptığı bir kazanç çağrısında, elektrikli kamyonun önemli bir nakit akışı sağlayıcı haline gelmesinin bir yıl ila 18 ay alacağını söyledi ve Cybertruck'ın üretiminin 2025 yılına kadar çeyrek milyona ulaşmasını umduğunu ekledi. Kaynak: Haber 7

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