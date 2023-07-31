Bu önlemleri mutlaka uygulayın! İşte saç dökülmesine son verecek o formül

Sağlıklı ve gür saçlar yalnızca estetik açıdan önem taşımıyor, aynı zamanda kişilerin özgüvenini de artırıyor. Saç dökülmesi sorunu da özgüveni olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Peki saçlarımız neden dökülür? Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk, dökülmenin neden kaynaklandığını şöyle açıkladı: “Saç dökülmesi, birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilir. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, yanlış beslenme, saç bakım ürünlerindeki kimyasallar ve sağlık sorunları gibi faktörler, saç dökülmesinin oluşmasında etkili olabilir. Saç dökülmesi kadınları da etkileyebilir, ancak genellikle erkeklerde daha yaygın görülür.”