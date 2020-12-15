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Dünya
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Bu olay nadiren görülüyor! Halk sahillere akın etti

2020-12-15 15:27:33
Bu olay nadiren görülüyor! Halk sahillere akın etti

Avustralya’nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar deniz köpüğüyle kaplandı.

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Foto - Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı.

Avustralya’nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı.

#2
Foto - Sahiller ve paljlar ‘deniz köpüğü’ ile doldu.

Sahiller ve paljlar ‘deniz köpüğü’ ile doldu.

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Foto - Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı. Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.

Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı. Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.

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