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Aktüel
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Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

2022-11-03 16:41:04
Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

Kahramanmaraş'ta 48 yaşındaki Hasan Kurucan, 3 Kasım 2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı gazete, dergi, kitap ve broşürleri biriktiriyor.

#1
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinde Almanya'da yaşayan Hasan Kurucan, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı Alman gazetelerini alarak koleksiyonuna başladı.

#2
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

Erdoğan'ın gazetelerde bulunan haber ve fotoğraflarını keserek klasörlere yerleştirip biriktirmeye başlayan Kurucan, kesin dönüş yaptığı Türkiye’de 2014 yılından bu yana da koleksiyonunu büyüttü.

#3
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

Gazete, dergi, kitap ve broşürleri evinin oturma odasında muhafaza eden Kurucan, aradan 20 yıl geçmesine rağmen Erdoğan’ın yer aldığı gazete ve diğer baskılarının arşivini tutmaya devam ediyor.

#4
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

Dulkadiroğlu Belediyesi'nde çalışan Hasan Kurucan, 20 yıldır çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı gazete, dergi, kitap ve broşürleri evinin oturma odasında sakladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız güzel işler yapıyor ve Allah uzun ömürler versin. Ben bu başarıları elde edeceğini 3 Kasım 2002 tarihindeki zaferle anlamıştım. Benim o dönemden beri elime geçen okuduğum gazeteleri biriktirme ihtiyacı duydum. Zamanla da giderek arttı ve sevgi de arttı. 3 Kasım 2002 ve 3 Kasım 2022. 20 yıllık bir birikim diyebiliriz. İmkanlar dahilinde ben her gün özellikle 2014 sonrası burada olduğum için gazete alıyorum. Daha önce ise önemli günler ve olaylarda belki 5-10 gazete alıyordum. Benim için her şey çok iyi ve güzel şeyler var. Hizmetleri görüyoruz ama en güzeli de Ayasofya Camii'nin açılması. Onun gazetelerinin ve dergilerinin de arşivde bulunması ayrı bir duygu. Bir amacım yok, bu şekilde devam edeceğiz. Allah cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Evimize gelenler fotoğraf çekiniyor. Çocuklarıma miras bırakacağım. Duygulanıyorum odaya girdiğimde, geçmişe dönük bir pencere gibi. Cumhurbaşkanımızın da görmesini arzu ederiz” dedi.

#5
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

Eşi Öznur Kurucan ise, “Yıllardır kocam dergileri, gazeteleri ayarlamış ve arşivlemiş. Onun için biz her gittiğimiz evin bir odasını cumhurbaşkanımızın odası olarak ayarlıyoruz. İlgi ile sevgi ile bakıyoruz bizler ve arkadaşları da destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın odasına evine gelip bakmasını isteriz. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

#6
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

İşte Kurucan'ın Erdoğan arşivi...

#7
Foto - Bu odaya girenlerin ağzı açık kalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır attığı her adımı...

İşte Kurucan'ın Erdoğan arşivi...

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