Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Zamanında yapılırken ustalar ahşabı öyle güzel ve ince işlemişler ki görmek isteyen herkese baktığında bin bir mana çıkartabilir. Televizyon ve internetin olmadığı zamanlarda bu tarz konaklarda gün boyu oturulurmuş. Büyüklerin sohbetleri, bilgileri, yaşanmışlıkları konuşulurmuş. Bu tarz konaklar 700 senelik bir geçmişe sahip. Selçuklu ve Osmanlı dönmelerinde de ahşap işçiliği olduğundan dolayı saraylarda da bu tarz motifler görülmekte. Bu konakların direklerini yapan her usta kendince bir imza bırakmış. 4 mevsimi işaret eden 4 köşe yapmış ustalar. Hayat kuşağı üzerinde simgelenmiş. Dünya döndükçe bu bina ayakta olduğu sürece misafir olabilirsiniz manasını içeren işlemeler var. Tabi usta gönlünden ne geçerce işlemiş” dedi.