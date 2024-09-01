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Yaşam
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Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

2024-09-01 10:16:15
Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Sivas Altınkaya ilçesinde kurulan tarihi köy odası adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

#1
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Adem Özbudak, 700 yıllık geçmişe sahip ‘Mimsekili’ adı verilen odayı yaşatmaya çalışıyor. ‘Konuk Odası’ olarak da bilinen odayı antika eşyalar ile süsleyen Özbudak, ‘Mimsekili’ kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyor.

#2
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

7 adet ardıç direğin üzerine inşa edilen ve 2 bölümden oluşan ‘Mimsekili’ köy odası, birçok anlamı da içinde barındırıyor. Ustaların 7 direk üzerinde işlediği motiflerin her biri farklı anlamlar taşıyor. 4 Mevsimi işaret eden 4 köşe ve hayat çizgisi motifleri, o dönem yaşayan insanların misafirperverliğinin göstergesi olarak biliniyor.

#3
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Altınyayla ilçesi Kale mahallesinde yaşayan Adem Özbudak, “Anadolu topraklarında kültür olan ‘Mimsekili’ diye tabir ettiğimiz bu tarzlarda konaklar vardır. Bu konaklar çoğunluğu ahşap işçilikli 7 tane selam direği üzerine inşa edilir. Bu tarz konaklarda selamlık ve kızlar sekisi diye bilinen harem alanı bulunur.

#4
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Zamanında yapılırken ustalar ahşabı öyle güzel ve ince işlemişler ki görmek isteyen herkese baktığında bin bir mana çıkartabilir. Televizyon ve internetin olmadığı zamanlarda bu tarz konaklarda gün boyu oturulurmuş. Büyüklerin sohbetleri, bilgileri, yaşanmışlıkları konuşulurmuş. Bu tarz konaklar 700 senelik bir geçmişe sahip. Selçuklu ve Osmanlı dönmelerinde de ahşap işçiliği olduğundan dolayı saraylarda da bu tarz motifler görülmekte. Bu konakların direklerini yapan her usta kendince bir imza bırakmış. 4 mevsimi işaret eden 4 köşe yapmış ustalar. Hayat kuşağı üzerinde simgelenmiş. Dünya döndükçe bu bina ayakta olduğu sürece misafir olabilirsiniz manasını içeren işlemeler var. Tabi usta gönlünden ne geçerce işlemiş” dedi.

#5
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Odayı tarihi eşyalar ile süsleyen Özbudak, “Odadaki her ürün kendi başına bir tarih. Yaklaşık 400 yıllık eşyalar var bu odada. El yapımı ahşap oyma kaşıklar, çanaklar, kilimler, halı yastıkları, tesbihler, bakraçlar, heybeler, gaz ocakları, gaz lambaları gibi birçok ürün var. Eş dost getirdi ben de odada sergilemeye başladım.

#6
Foto - Bu odaya giren zaman yolculuğuna çıkıyor

Sonra bu oda çıktı ortaya. Bu bölgede bir asır sonra yapılan ilk konak bu oldu. Gençlerimizin kültürlerinden uzak yetişmemesi lazım. Buraya giren gençler çok beğeniyor çok güzel diyorlar. Bu güzellik bizim geçmişimiz. Biz bu geçmişiz artık kaybetmeye başladık” şeklinde konuştu.

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