Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA TEHDİT CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5 Ocak 2023 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, YSK'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin konuştu. Hakim ve savcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre görevini yapmayan hakim, savcıların yeri ve zamanı gelince hesabını verecek." dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız." ifadelerini kullandı. AK PARTİ'YE OY VEREN ÖĞRETMENLERİ HEDEF ALDI Kasım 2020'de CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti'ye oy veren öğretmenleri hedef aldı. Öğretmenlere hakaret yağdıran Kılıçdaroğlu "Öğretmenleri toplumun saygın birer lideri olarak tanımlıyorlar. Bir kere iktidardakiler öğretmenler için böyle bir şey dedi mi? Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere neden bir maaş ikramiye verilmiyor?" diye konuştu. ÇİFTÇİLERE TEHDİT! Aralık 2020'de grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin ardından AK Parti’ye oy verecek çiftçilere de tehdit yağdırdı. Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin yaygın olduğu illerde AK Parti oylarının halen yüksek olduğunu söyleyen CHP lideri, çiftçileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Konya'da en büyük destek AK Parti'ye... Bütün çiftçilere sesleniyorum: Siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz, benim iki elim yakanızda olacak" dedi.