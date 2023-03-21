Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

BÜROKRASİYİ KİLİTLEMEK İÇİN TEHDİT ETTİ CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 16 Ekim 2021'de paylaştığı videoda bürokratlara tehditler savurdu. 18 Ekim 2021 tarihini milat olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söyledi. Bunun son çağrı olduğunu söyleyerek bürokrasiyi kilitlemeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirterek şu tehditlerde bulundu: "Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Pazartesi itibarıyla durun. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbette. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; 'zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır'. Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek." YATIRIMCILARI VE BANKALARI ES GEÇMEDİ! "PARALARINIZI ÖDEMEYECEĞİZ" Türkiye'nin mega projelerine imza atan müteahhitlere adeta savaş açan Kılıçdaroğlu, çıtayı yükseltti ve Kanal İstanbul'a gelecek ülkeleri tehdit etti. CHP lideri "İktidara gelirsek projeleri durduracağız, ödemeleri yapmayacağız" dedi. Mayıs 2021'de T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili şunları söyledi: "O havzayı gezdim. Olağanüstü güzel bir doğa harikası aslında. Tarihi eserleri var. Orayı yok edeceksiniz. Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler" Kredi verecek olan bankaları da tehdit eden Kılıçdaroğlu "Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum" diye konuştu.