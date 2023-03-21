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Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

2023-03-21 14:21:20
Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine haftalar kala muhalefetten tehditler gelmeye devam ediyor. Seçimi kazanacağı düşüncesiyle 'özgüven patlaması' yaşayan muhalif zihniyet, hesaplaşmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

TÜRKER ERTÜRK'TEN YSK'YA 'ACILI' TEHDİT Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan, SİHA'lar ile TCG Anadolu gemisini eleştiren, Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen ve "Erdoğan gitmezse Türk halkı cezalandırılacak" tehdidinde bulunan CHP üyesi emekli amiral Türker Ertürk, yine tehdit dilini kullandı. Türker Ertürk, Kasım 2019'da TBMM’de yapılan grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktığı rozetle CHP'ye katılmıştı CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, TELE 1'de Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit ederek, "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı. Ertürk'ün tehdidine destek veren sunucu Namık Koçak ise "Elbette bedelini biliyorlardır" diye konuştu.

#2
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

ŞİRİN PAYZIN’DAN ‘SON 2 AY’ TEHDİDİ CHP’nin kanalı Halk TV'de sunuculuk yapan Şirin Payzın, 6'lı masanın adayını ilan etmesi sonrası zafer havasına girerek AK Parti’li seçmeni hedef aldı. Seçim sonrası ‘hesaplaşacaklarını’ vurgulayan Payzın, AK Parti seçmenine ‘trol’ derken destek veren vatandaşlara “son 2 ay” ifadesiyle tehditler savurdu. Payzın, ‘intikam’ itirafında bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Troller için de hazin durum .. son 2 ay.. sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan .. Zor yani.." GP’DEN TEHDİT: SİZE BUNDAN SONRA YAŞAMA HAKKI YOK Şirin Payzın ile aynı gün Cumhur İttifakı'na yönelik bir tehdit de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) eski Başkanı ve Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan'dan geldi. GP’li Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü FETÖ ve PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamu görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi “Bundan sonra yaşama hakkınız yok” diyerek hedef aldı. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor” ifadesinde bulundu. Özcan, gelen tepkilerin ardından tweetini sildi.

#3
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

HALK TV’DE BAKAN SOYLU’YA 'HAPİS' TEHDİDİ Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili hukukçu Turgut Kazan açıklamalarda bulunurken, Şirin Payzın araya girip, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

#4
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

"İktidar değişirse" AK Parti'den hesap sorma ve üst düzey isimleri "hapse tıkma" senaryoları konuşulduğu yayınla ilgili Bakan Soylu, “İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın.” ifadeleriyle tepki gösterdi. OYUNCUDAN TEHDİT: ALAYINIZ ÇÖPSÜNÜZ Sosyal medyadan videolu paylaşım yapan oyuncu Yunus Günçe, sosyal medyadaki AK Parti seçmenini 'trol' olarak yaftaladı ve tehditler savurdu. AK Partililere hakaretler de eden Günçe, 15 Mayıs sabahı AK Parti'yi destekleyenlerin 'çöp' olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

#6
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

BEHRAMOĞLU'NDAN "KAFA KESME" TEHDİDİ Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan imalı bir paylaşımla tehditte bulundu. 'Devlet başkanı'na yönelik sözler sarf eden Behramoğlu, “Bir gün bir devlet başkanı ‘Devlet benim’ demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler, sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı” ifadelerini kullandı. Daha sonra attığı tweet ile tehdidini sürdüren Behramoğlu, şunları söyledi: "Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgar eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı."

#7
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

BEHRAMOĞLU'NDAN TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARA TEHDİT Bugün (9 Mart 2023) tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "Muhataplarına" başlığı ile yayınladığı yazısında, Ataol Behramoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşlara da parmak salladı. Vatandaşlara karşı küçümseyici bir üslup kullanan Behramoğlu, "Değerli avukatlarım yoluyla açtığım hakaret davaları sizi güç durumda bırakıyor ve “uzlaşma” adı altında çırpınmaya başlıyorsunuz... Bu küçültücü duruma düşmekten kaçının... Yapmayın, düşmanınıza karşı bile ahlaklı ve vicdanlı olun. Sövmeyin. Tehdit etmeyin. Gerçekleri göz göre göre saptırmayın. Onları kendi amaçlarınız doğrultusunda eğip bükmeyin." diye yazdı. BABACAN'DAN "SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ" TEHDİDİ Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili Ocak ayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEHDİT: MAHKUM OLACAK, ANT OLSUN! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Nisan 2022'de Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala için 'özgürlük' isteyen Özel, "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

#9
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

İYİ PARTİ'DEN TEHDİT: SÖKE SÖKE YARGILANACAKSINIZ Haziran 2021'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyen dönemin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti hükümetini tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi tehdit eden İYİ Partili Türkkan, "Hiç kaçışınız yok. İlk seçimde kaybedeceksiniz. Seçimden sonra ilk işimiz söke söke adaleti sağlamak olacak. Hukuk yeniden tesis edilecek ve söke söke yargılanacaksınız." diye konuştu.

#10
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

"ERDOĞAN'IN SONU DA MENDERES'E BENZEMESİN" Nisan 2021'de KRT televizyonuna katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, darbeciler tarafından asılarak katledilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek aba altından sopa gösterdi. Baskıcı politikaları sona erdiren Menderes'i örnek gösteren Engin Altay, canlı yayında, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin, benzemesin." ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

ERDOĞAN'A 'MENDERES' TEHDİDİ Evrensel ve Artı Gerçek yazarı Ragıp Zarakolu, Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı sözde köşe yazısında, idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

#12
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA TEHDİT CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5 Ocak 2023 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, YSK'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin konuştu. Hakim ve savcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre görevini yapmayan hakim, savcıların yeri ve zamanı gelince hesabını verecek." dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız." ifadelerini kullandı. AK PARTİ'YE OY VEREN ÖĞRETMENLERİ HEDEF ALDI Kasım 2020'de CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti'ye oy veren öğretmenleri hedef aldı. Öğretmenlere hakaret yağdıran Kılıçdaroğlu "Öğretmenleri toplumun saygın birer lideri olarak tanımlıyorlar. Bir kere iktidardakiler öğretmenler için böyle bir şey dedi mi? Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere neden bir maaş ikramiye verilmiyor?" diye konuştu. ÇİFTÇİLERE TEHDİT! Aralık 2020'de grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin ardından AK Parti’ye oy verecek çiftçilere de tehdit yağdırdı. Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin yaygın olduğu illerde AK Parti oylarının halen yüksek olduğunu söyleyen CHP lideri, çiftçileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Konya'da en büyük destek AK Parti'ye... Bütün çiftçilere sesleniyorum: Siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz, benim iki elim yakanızda olacak" dedi.

#13
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

BÜROKRASİYİ KİLİTLEMEK İÇİN TEHDİT ETTİ CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 16 Ekim 2021'de paylaştığı videoda bürokratlara tehditler savurdu. 18 Ekim 2021 tarihini milat olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söyledi. Bunun son çağrı olduğunu söyleyerek bürokrasiyi kilitlemeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirterek şu tehditlerde bulundu: "Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Pazartesi itibarıyla durun. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbette. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; 'zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır'. Kurumları şahsın ahırına çevirenler elbette hesap verecek." YATIRIMCILARI VE BANKALARI ES GEÇMEDİ! "PARALARINIZI ÖDEMEYECEĞİZ" Türkiye'nin mega projelerine imza atan müteahhitlere adeta savaş açan Kılıçdaroğlu, çıtayı yükseltti ve Kanal İstanbul'a gelecek ülkeleri tehdit etti. CHP lideri "İktidara gelirsek projeleri durduracağız, ödemeleri yapmayacağız" dedi. Mayıs 2021'de T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili şunları söyledi: "O havzayı gezdim. Olağanüstü güzel bir doğa harikası aslında. Tarihi eserleri var. Orayı yok edeceksiniz. Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler" Kredi verecek olan bankaları da tehdit eden Kılıçdaroğlu "Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum" diye konuştu.

#14
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

"SİZİ MAĞDUR EDECEĞİZ" 2018 yılında Halk TV'de Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arena programında Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, kendi zihniyetinin bir gün iktidara gelmesi durumunda mütedeyyinleri mağdur edeceğini itiraf etti. Kendilerinin mağdur olduğu iddiasında bulunan Kırıkkanat, "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek." diye konuştu.

#15
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

GÜRSEL TEKİN'DEN BASINA TEHDİT: İLK İŞİMİZ GAZETELERE EL KOYMAK CHP'nin genel sekreteri olduğu 2015 yılında partisinin FETÖ yayın organlarına sahip çıkmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösteren Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gazetecileri tehdit etti. Tekin, "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesabını soracağız" diye konuştu.

#16
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

HAKARETLERE DE TAM GAZ DEVAM Tehditlerin yanı sıra muhalefet hakaretlerden de geri durmadı. HSK'YA "ALÇAK KURUL" HAKARETİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 25 Şubat 2020 tarihli Meclis Grup Toplantısında Hakimler Savcılar Kurulu'nu hedef aldı. Osman Kavala'yla ilgili tepki çeken bir karar veren hakim hakkında soruşturma başlatan HSK'yı hedef alan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, afedersiniz yüksek değil artık, hakimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Hakimler ve Savcılar Kurulu hemen toplanıyor, o yargıç hakkında soruşturma açıyor. Ondan sonra da biz kalkacağız onlara güveneceğiz. ‘Bu ülkede adalet var’ diyeceğiz.” DANIŞTAY'I HEDEF ALDI Haziran 2021'de İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Kılıçdaroğlu “Danıştay'daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız taktirde sizde Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız.” sözleriyle Danıştay üyelerini tehdit etti. "AK PARTİ'YE OY VERENİN ELLERİ KIRILSIN" BEDDUASI Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlandığı sırada Tunceli'de bir gruba konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti seçmenini hedef aldı. CHP'li Veli Ağbaba, "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın." bedduasında bulundu.

#17
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

YANARDAĞ'DAN SEÇMENE 'DİNCİ GERİCİ' HAKARETİ TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ocak ayında kaleme aldığı "Türkiye'nin tarihsel dönemeci!" başlıklı yazısında Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu ifadeler kullandı. 2023 seçimlerinin 'tarihsel bir hesaplaşma' olduğunu yazan Yanardağ, İslam dünyasına Orta Çağ karanlığı ve AK Parti seçmenine 'gerici' ifadesini kullandı. Yanardağ, "Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır" diye yazdı. CAN ATAKLI'DAN SEÇMENE "EĞİTİMSİZ" HAKARETİ! CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, kendi Youtube kanalında AK Parti'ye oy veren seçmene hakaret etti. Anket sonuçlarında AK Parti'nin yükselişe geçmesini hazmedemeyen Ataklı, seçmenin eğitimsiz ve yoksul olduğunu iddia etti. Ataklı, şunları söyledi: "Bunlar dandik anket şirketleri. Gerçek anket şirketlerine bakın siz. Tayyip Erdoğan bunlara inanmaz ama destekler. Niye? Çünkü algı yaratıyor. Özellikle daha az eğitimli daha yoksul daha ne olup bittiğini bilmeyen kesimlerde çok ciddi algı yaratıyor bu ya. 'Tayyip Erdoğan yine kazanıyormuş. Oraya verelim' diyorlar..."

#18
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

#19
Foto - Bu ne kin? Bu ne nefret? Tehdit etmeye, asmaya, kesmeye doyamıyorlar

Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında."

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