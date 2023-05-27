Bu müze tarihe ışık tutuyor

Turistlerin ilçede daha fazla zaman geçirmesi için çalışmaların hızla yürütüldüğünü vurgulayan Öztürk, “Turistlerin kalma saatlerini, konaklama saatlerini, zamanlarını ne kadar geniş tutarsanız şehriniz de katma değeri o kadar fazla alıyor. Hasankeyf geçmişten farklı olarak bir uğrak noktası değil. Gelip geçme noktası değil. Artık konaklama, uzun süre kalma ve faaliyetlerin de bol olduğu bir yer haline gelecek. Ve her geçen gün daha iyi noktaya gelecek. Yani önümüzde zamanlarda belki akşamları da etkinlikler düzenlenecek. Burada kalan, konaklayan insanların daha konforlu, daha eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak” diye konuştu.