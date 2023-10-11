2023-10-11 15:02:04 Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor
Daha çok Ankara yöresinde yetişen, şifa deposu olarak adlandırılan hünnap meyvesi son yılların gözde besini. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesi, birçok sağlık sorununun çözümünde kullanılıyor. Uzmanlar, Ankara'nın Güdül ilçesinde yetişen hünnap meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp sağlığını desteklediğini, kanser ve diyabet riskini azalttığını söylüyor.