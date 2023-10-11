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Sağlık
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Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor

2023-10-11 15:02:04
Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor

Daha çok Ankara yöresinde yetişen, şifa deposu olarak adlandırılan hünnap meyvesi son yılların gözde besini. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesi, birçok sağlık sorununun çözümünde kullanılıyor. Uzmanlar, Ankara'nın Güdül ilçesinde yetişen hünnap meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp sağlığını desteklediğini, kanser ve diyabet riskini azalttığını söylüyor.

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Foto - Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşayan, ve 8 yıl önce atalarından kalma tarlalarına 150'den fazla hünnap ağacı diken ve her yıl yüzlerce kilo hünnap hasat eden Ferhat Çolak, hünnap meyvesinin ilçede önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

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Foto - Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor

Birçok derde deva olarak görünen hünnap meyvesi, lifli yapısıyla sindirim sistemine olumlu etkilerde bulunurken, kan şekerini dengeleme özelliğiyle şeker hastalarına da çözüm oluyor. 79 yaşındaki hünnap meyvesi yetiştiricisi Çolak, günlük olarak 2-3 kilogram hünnap yediğini ve son 8 yıldır hiç doktora gitmediğini söyleyerek, hünnap yiyenlerin doktora gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

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Foto - Bu meyveyi yiyen yıllarca doktor yüzü görmüyor! Çok az kişinin bildiği acayip bir şey! Zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapıyor

Çolak, hünnap meyvesinin pazarlarda satışa sunulmadığını ancak isteyen herkesin Güdül'e gelerek burada kurulan pazarlardan yıl boyunca hünnap satın alabileceğini de belirtti. Şifa deposu hünnap meyvesinin önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde daha fazla bilinirlik kazanması ve sağlık faydalarından daha geniş bir kesimin faydalanabilmesi bekleniyor.

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