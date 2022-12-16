Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

Ancak bu aylarda yetişmeyen sebzelerimiz de var. Bu sebzeler çeşitli ilaç ve koruyucularla birlikte raflarda satışa sunuluyor. Bu ürünler vitamin ve mineral açısından daha düşük oluyor. Özellikle yapılan çalışmalarda kış ve yaz mevsimlerinde toplanan ıspanağın vitamin ve mineral içeriği araştırıldığında özellikle C vitaminin üç kat farklı olduğu gözüküyor. Yani bu hormonlarla üretilen sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğunu görüyoruz. Bize raflarda sunulan bu sebze ve meyvelerde vücutta toksik etki gösterdiği için erken ergenliğe girme, kadınlarda erken menopoza sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra bu koruyucu maddeler, ilaçlar ve hormonlar baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor.