2022-12-16 12:55:40 Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın
Uzmanlar, mevsimi dışında tüketilen meyve ve sebzelerin insan vücudunda toksik etki gösterdiğini belirterek, erken ergenlik, erken menopoz gibi hormonal bozuklukların yanında kansere de davetiye çıkarttığını söyledi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal hastalıklardan korunmak için meyve ve sebze tüketimi arttı. Sağlıklı beslenmek için tüketilen meyve ve sebzeler mevsimi dışında tüketildiğinde ise faydasından çok zararı görülebiliyor. Mevsiminde üretimi yapılmayan meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan düşük vitaminler ve üretiminde kullanılan kimyasal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.