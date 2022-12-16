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Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

2022-12-16 12:55:40
Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

Uzmanlar, mevsimi dışında tüketilen meyve ve sebzelerin insan vücudunda toksik etki gösterdiğini belirterek, erken ergenlik, erken menopoz gibi hormonal bozuklukların yanında kansere de davetiye çıkarttığını söyledi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal hastalıklardan korunmak için meyve ve sebze tüketimi arttı. Sağlıklı beslenmek için tüketilen meyve ve sebzeler mevsimi dışında tüketildiğinde ise faydasından çok zararı görülebiliyor. Mevsiminde üretimi yapılmayan meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan düşük vitaminler ve üretiminde kullanılan kimyasal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

“Sebze ve meyve tüketimi çeşitli hastalıkların azalmasında oldukça etkilidir” Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, sebze ve meyve tüketiminin çeşitli hastalıkların azalmasında etkili olduğunu belirterek, “Sağlıklı beslenmede sebze ve meyve tüketimi oldukça önemlidir. Biz her zaman dengeli beslenmede yeterli miktarda karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve su alımını önemsiyoruz. Özellikle vitamin ve mineral kaynağı olarak mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin uygun porsiyonlarında kullanımı bizim için çok önemli.

#2
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günlük en az 400-500 gram sebze ve meyve tüketimini oldukça önemsiyor. Bu değerler hastalıklara ve yaşa göre miktarlarında değişiklik gösterebiliyor ama ortalama olarak günlük üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve tüketimini öneriyoruz. Sebze ve meyve tüketimi çeşitli hastalıkların azalmasında oldukça etkilidir. Özellikle kanser, kalp ve damar yolu hastalıkları, hipertansiyon, obezite ve kabızlık gibi birçok hastalıkların azalmasında etkili. Özellikle kış döneminde bize koruyucu bir etki gösteren bağışıklığın güçlendirilmesinde sebze ve meyve tüketimini oldukça önemsiyoruz. Ancak mevsimlerin değişmesine bağlı olarak farklılık gösteren sebze ve meyvelerin çeşidi raflarda değişmiyor” diye konuştu.

#3
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

“Mevsiminde sebze ve meyve tüketimini öneriyoruz” Ünal, mevsiminde sebze ve meyve tüketimini önerdiklerini söyleyerek, “Özellikle gıda teknolojisinin geliştiği bu dönemlerde raflarda mevsiminde olmayan sebze ve meyveleri görüyoruz. Özellikle kış aylarında gördüğümüz sebzeler brokoli, karnabahar, lahana, havuç, turp, yer elması, kırmızı pancar, kereviz, pırasa; meyvelerden elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, ayva, muz ve kestane gibi vitamin içeriği yüksek olan meyvelerin olduğunu görüyoruz.

#4
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

Ancak bu aylarda yetişmeyen sebzelerimiz de var. Bu sebzeler çeşitli ilaç ve koruyucularla birlikte raflarda satışa sunuluyor. Bu ürünler vitamin ve mineral açısından daha düşük oluyor. Özellikle yapılan çalışmalarda kış ve yaz mevsimlerinde toplanan ıspanağın vitamin ve mineral içeriği araştırıldığında özellikle C vitaminin üç kat farklı olduğu gözüküyor. Yani bu hormonlarla üretilen sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğunu görüyoruz. Bize raflarda sunulan bu sebze ve meyvelerde vücutta toksik etki gösterdiği için erken ergenliğe girme, kadınlarda erken menopoza sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra bu koruyucu maddeler, ilaçlar ve hormonlar baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor.

#5
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

Daha önemlisi bu ürünler kansere davetiye çıkarıyor. O yüzden bizim için hem ekonomik açıdan hem de sağlığımız açısından mevsiminde sebze ve meyve tüketimini öneriyoruz. Bu duruma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mevsiminde olan sebze ve meyveleri farklı bir mevsimde aynı lezzete yakın şekilde tüketmek için kurutma, konserve veya derin dondurucu gibi çeşitli saklama yöntemlerini kullanabilirler. Ama bizim için mevsimsel beslenme oldukça önemli’’ dedi.

#6
Foto - Bu meyvelere dikkat! Paranızla hormonlarınızı bozmayın

“Mevsimi olmadığı için pahalı satılıyor” Sebze hali esnafı İrfan Yıldız, mevsimi olmayan ürünlerin pahalı olduğundan bahsederek, “Kışın C vitamini almadığımız için hasta oluyoruz. Yeşillik yemiyoruz, domates, biber, patlıcan tüketiyoruz. Örneğin çilek eken çiftçi sayısı az. Bu zamanlarda hastalar, çocuklar için satış yapıyoruz ve mevsimi olmadığı için pahalı oluyor. Meyve ve sebzeleri mevsimine göre tüketin. Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi tüketin” dedi. Murat Ağızıtemiz isimli pazar esnafı ise, her şeyin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, “Her şey mevsiminde tüketilmelidir. Yaz meyve ve sebzeleri bu mevsimlerde serada yetiştiği için daha pahalıdır” dedi.

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