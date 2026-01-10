  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 ilde harekete geçildi! Acele kamulaştırma kararı çıktı Pahalılıktan kaçanlar Yunana sığındı Ankara'da korku dolu gece: Taşıyıcı kolonları patlayan bina tahliye edildi! Rusya’dan çok sert ‘savaş’ çıkışı! ‘Avrupa’yı yöneten aptallar…’ Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kayıt dışı ile sıkı mücadele sonuç verdi Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu geçti Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama Harekete geçildi yine... Galatasaray temasa geçti! Frattesi için hamle zamanı Suudi Arabistan’ın eski futbolcusu: Ronaldo’nun sahadaki performansıyla uyuşmadığı için eleştirdi! Takımı panikletti
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!
Giriş Tarihi:

Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Kış aylarında meyve tüketimi kalp ve bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Peki meyveler kolesterol düşürüyor mu?

#1
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Meyvelerin, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynadığı belirtildi. Meyve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ve kış aylarında tüketebilecek meyveler hakkında Diyetisyen Sena Genç, açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

HANGİ MEYVELERDE LİF VAR? Kış aylarında hangi meyvelerin tüketilebileceğine anlatan Dyt. Genç, elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut ve kiviyi ölçüsünde tüketilebileceğimizi söyledi.

#3
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken durumları aktaran Dyt. Genç, "Meyveler, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır" belirterek şunları söyledi:

#4
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

"Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir.

#5
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR' Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar."

#6
Foto - Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

'YETİŞKİNLERDE GÜNLÜK 2-3 PORSİYON TERCİH EDİLEBİLİR' Günlük meyve tüketiminin ne kadar olması gerektiğini anlatan Dyt. Genç, "Kişinin günde yemesi gereken meyve miktarı yaşı, cinsiyeti, kilosu, hastalığı, günlük alması gereken kaloriye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda ve büyüme çağında meyve günde en az 3 porsiyon alınması, yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir" dedi./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı ..
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekme..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu
Ekonomi

Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23