Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

"Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir.