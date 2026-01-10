Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!
Kış aylarında meyve tüketimi kalp ve bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Peki meyveler kolesterol düşürüyor mu?
Meyvelerin, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynadığı belirtildi. Meyve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ve kış aylarında tüketebilecek meyveler hakkında Diyetisyen Sena Genç, açıklamalarda bulundu.
HANGİ MEYVELERDE LİF VAR? Kış aylarında hangi meyvelerin tüketilebileceğine anlatan Dyt. Genç, elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut ve kiviyi ölçüsünde tüketilebileceğimizi söyledi.
Meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken durumları aktaran Dyt. Genç, "Meyveler, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır" belirterek şunları söyledi:
"Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir.
'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR' Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar."
'YETİŞKİNLERDE GÜNLÜK 2-3 PORSİYON TERCİH EDİLEBİLİR' Günlük meyve tüketiminin ne kadar olması gerektiğini anlatan Dyt. Genç, "Kişinin günde yemesi gereken meyve miktarı yaşı, cinsiyeti, kilosu, hastalığı, günlük alması gereken kaloriye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda ve büyüme çağında meyve günde en az 3 porsiyon alınması, yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir" dedi./ kaynak: akşam
