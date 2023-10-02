Bu meyve her derde deva

Erikli Mahallesi sakinleri, kızılcık hasadı ve ürünlerin yapımı sırasında bir araya gelerek hem geleneksel yöntemleri sürdürüyor hem de mahalle ekonomisine katkı sağlıyor. Kızılcık meyvesinin asidik bir yapısı bulunuyor. Bunun yanında idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebiliyor ve idrar söktürücü görevi görüyor. Kızılcık çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş meyve olarak tüketiliyor. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık; E, K, C vitamini ve manganez gibi vitamin ve mineraller içeriyor.