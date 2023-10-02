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Bu meyve her derde deva

2023-10-02 15:38:29
Bu meyve her derde deva

Uzmanların tam bir şifa deposu olarak ifade ettiği kızılcıkta hasat dönemi başladı.

#1
Foto - Bu meyve her derde deva

Uzmanlar tarafından yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olarak ifade edilen kızılcık, Erzurum'un kuzey ilçelerinde oldukça fazla bulunuyor. Bu günlerde yörede kızılcık hasadının sonlarına gelinirken, köylerde bununla alakalı telaşlı bir koşturmaca yaşanıyor. Toplanan kızılcığın az bir kısmı iç pazarda satılırken önemli bir bölümü vatandaşların kendi ihtiyaçları için değerlendiriliyor.

#2
Foto - Bu meyve her derde deva

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde, bu günlerde şifa dolu kızılcık ağaçlarının bereketli hasadı yapılıyor. Kızılcık doğal olarak yetişiyor ve hasat zamanı mahalle sakinlerini de bir araya getiriyor.

#3
Foto - Bu meyve her derde deva

Erikli Mahallesi, geleneksel kızılcık üretiminin ve şifa deposunun bir merkezi haline gelmiş durumda. Kızılcıklar özenle toplanıyor ve bu doğal hazine bir çok sağlıklı ürünün yapımında kullanılıyor. Şerbet, ekşi pestil, reçel, marmelat, komposto ve kızılcık kurusu, mahalle sakinleri tarafından el emeği ile üretiliyor.

#4
Foto - Bu meyve her derde deva

Erikli Mahallesi'nin bu lezzetli ve besleyici ürünleri, sadece lezzet açısından değil aynı zamanda sağlık açısından da büyük bir öneme sahip. Kızılcık, antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla biliniyor ve birçok hastalığın şifası olarak kabul ediliyor. Yörede özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih edilen kızılcık ürünleri, Erikli Mahallesi'nde uzun yıllardır vazgeçilmez bir ürün ve tat olarak gösteriliyor.

#5
Foto - Bu meyve her derde deva

Erikli Mahallesi sakinleri, kızılcık hasadı ve ürünlerin yapımı sırasında bir araya gelerek hem geleneksel yöntemleri sürdürüyor hem de mahalle ekonomisine katkı sağlıyor. Kızılcık meyvesinin asidik bir yapısı bulunuyor. Bunun yanında idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebiliyor ve idrar söktürücü görevi görüyor. Kızılcık çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş meyve olarak tüketiliyor. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık; E, K, C vitamini ve manganez gibi vitamin ve mineraller içeriyor.

#6
Foto - Bu meyve her derde deva

Mesane, mide ve karaciğerin yanında diyabet yaralarını da içeren sorunları tedavi etmek için de kullanılıyor. Kızılcık içerisinde yer alan C vitamini bağışıklığın desteklemesinde etkili oluyor ve vücudun kolajen üretim sürecinde görülüyor. Cilt, eklem sağlığı ve genel vücut sağlığının iyileşmesinde önemli bir rol oynuyor.

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