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Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

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Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

ABD'de yapılan araştırmaya göre, boşanmanın en fazla görüldüğü meslek grupları belli oldu. İlk sırada yer alan meslek grubu herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

#1
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

Boşanma olasılığını etkileyen unsurlar arasında yalnızca çalışılan sektör değil, işin niteliği ve çalışma koşulları da önemli bir rol oynuyor. Sağlık alanında görev yapan çalışanlar, benzer hasta gruplarına hizmet verseler bile çalışma saatleri, karar alma özgürlüğü, eğitim gereksinimleri ve iş ortamındaki baskı düzeyi açısından birbirinden oldukça farklı koşullarda çalışabiliyor. Tek başına hiçbir meslek bir evliliğin başarısını belirlemese de, uzun çalışma saatleri, yüksek stres, eğitim seviyesi ve işteki özerklik gibi etkenlerin boşanma oranlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiği dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

Hiçbir meslek evliliğin başarılı olup olmayacağını belirlemese de, çalışma saatleri, stres seviyeleri, eğitim düzeyi ve iş özerkliği gibi faktörlerin boşanma sonuçlarıyla belirgin şekilde farklılaştığı görülüyor. İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ MESLEKLER!

#3
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

25) OPTOMETRİSLER

#4
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

24) DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLİĞİ

#5
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

23) HEKİM YARDIMCILIĞI

#6
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

22) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

#7
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

21) DİŞ HEKİMLİĞİ

#8
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

20) GÜVENLİK VE KUMARHANE GÖZETMENLİĞİ

#9
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

19) ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ OPERATÖRLERİ

#10
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

18) OKUL SERVİS GÖZETMENLERİ

#11
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

17) HAYVAN KONTROL GÖREVLİLERİ

#12
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

16) EVDE SAĞLIK BAKIM PERSONELİ

#13
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

15) KARŞILAMA GÖREVLİLERİ

#14
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

14) METAL FIRIN OPERATÖRLERİ

#15
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

13) TEKSTİL PRES OPERATÖRLERİ

#16
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

12) BARMENLER

#17
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

11) KUMARHANE ÇALIŞANLARI

#18
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

10) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

#19
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

9) PSİKİYATRİ / DESTEK PERSONELİ

#20
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

8) AMBULANS ŞOFÖRLERİ VE GÖREVLİLERİ

#21
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

7) CEZAEVİ AMİRLERİ

#22
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

6) BAKIM HİZMETLERİ AMİRLERİ

#23
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

5) BASKI MAKİNESİ OPERATÖRLERİ

#24
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

4) OTOBÜS ŞOFÖRLERİ

#25
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

3) MASAJ TERAPİSTLERİ

#26
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

2) TELE PAZARLAMA ÇALIŞANLARI

#27
Foto - Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

1) DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLARI KAYNAK: HABER7

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