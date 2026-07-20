Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti

Boşanma olasılığını etkileyen unsurlar arasında yalnızca çalışılan sektör değil, işin niteliği ve çalışma koşulları da önemli bir rol oynuyor. Sağlık alanında görev yapan çalışanlar, benzer hasta gruplarına hizmet verseler bile çalışma saatleri, karar alma özgürlüğü, eğitim gereksinimleri ve iş ortamındaki baskı düzeyi açısından birbirinden oldukça farklı koşullarda çalışabiliyor. Tek başına hiçbir meslek bir evliliğin başarısını belirlemese de, uzun çalışma saatleri, yüksek stres, eğitim seviyesi ve işteki özerklik gibi etkenlerin boşanma oranlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiği dikkat çekiyor.