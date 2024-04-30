Bu meslek yok olmaya yüz tuttu! O şehirde bu işi yapan tek kişi kaldı

Saraçlık mesleğinin Erzincan’daki tek ustası Cevat Naldan, mesleğinin eski albenisinin olmadığını ve teknolojiye karşı ayakta durmanın zor olduğunu belirterek, “50 seneden fazladır bu meslekteyim. İlkokul 4’üncü sınıftaydım dükkâna girdim. 5’inci sınıftan sonra okumadım. 1964 yılından beri bu işe devam ediyorum. At malzemesi, at eyeri, at çulu, hazır alıp sattığımız malzemeler var, semer tamiri yapıyoruz, semerci kalmadı, palancı hiç yok. Bu at malzemeleri üzerine en son biz kaldık. Her memlekette ya bir tane kaldı ya da iki tane kaldı. Tokat’ta 60-70 tane saraç vardı, bugün bir adam kalmış. Başka kimse yok. Erzurum’da 2-3 tane var. Çırak yetişmiyor. Bu meslek bizi doyurmaz ki çırak da gelsin ekmek yesin. Zamanında çok hevesli bir meslekti. İşi elimize aldığımızda hevesle yapardık. Son demleri artık, başka kalmadı. Teknolojiye de dayanacak gücümüz yok. Pat patlar çıktı köylü at arabasından vazgeçti, onla artık işini görüyor. Çevre illerden de gelen oluyor. Gümüşhane’de de yok, buraya gelen oluyor” diye konuştu.