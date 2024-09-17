Bu mesleği artık yapan kalmadı

At sahiplerinden Halil Çamlı da mesleğin yaşatılması gerektiğini ifade ederek, "Atlarımızın koşu takımları hamut (atların boynuna katılan çember), gömlek, başlık ve dizgini bir tek Zeki amca yapıyor. O da olmazsa zaten yapan kimse yok, ondan Allah razı olsun." diye konuştu.