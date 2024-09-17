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Bu mesleği artık yapan kalmadı

2024-09-17 19:55:44
Bu mesleği artık yapan kalmadı

Gelişen teknoloji sebebiyle unutulmaya yüz tutan saraçlığı halen sürdüren Zeki Dur ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor.

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Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Zeki Dur, unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

#2
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Gelişen teknoloji ve modern hayatın getirdiği değişimlerle unutulmaya yüz tutan saraçlık (koşum ve eyer takımı yapıp satma) mesleği, Sarıkamış'ta yaşayan 84 yaşındaki Zeki ustanın ellerinde yaşatılıyor.

#3
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Genç yaşlarda babasından devraldığı mesleği 60 yılı aşkın süredir büyük bir aşkla sürdüren Dur, gençlerin ilgi göstermemesi ve atların yerini modern araçların alması nedeniyle mesleğin geleceği konusunda endişe duyuyor.

#4
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

İlerleyen yaşına rağmen hala umutla mesleğini yaşatmak için elinden geleni yapmaya devam eden Dur, sağlığı el verdiği müddetçe saraçlığı sürdürmek istiyor.

#5
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Zeki Dur, gün geçtikçe saraçlığın artık yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

#6
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Babasından öğrendiği mesleğini, sağlığı yerinde olduğu sürece yürütmeye çalışacağını ifade eden Dur, şöyle konuştu:

#7
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

"84 yaşındayım, bu bölgede tek bu işi yapıyorum. Karahamza köyünde çiftçilik yapıyordum, daha sonra buraya geldim, at arabası koşuyordum. Ardından baba mesleği olan bu işi yapmaya başladım. Mesleği babamdan öğrendim. Yıllardır bu işi yapıyorum ama artık çırak bulamıyoruz, kimse çalışmıyor. Şimdi bölgede at sayısı da azaldı."

#8
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

Çiftçilerden Orhan Cengiz ise bölgede bu işi yalnızca Zeki ustanın yaptığını belirterek, "Babasına, anasına rahmet olsun, işimizi görüyor. Bir çırağı olsaydı, o devam ederdi, daha iyi olurdu." dedi.

#9
Foto - Bu mesleği artık yapan kalmadı

At sahiplerinden Halil Çamlı da mesleğin yaşatılması gerektiğini ifade ederek, "Atlarımızın koşu takımları hamut (atların boynuna katılan çember), gömlek, başlık ve dizgini bir tek Zeki amca yapıyor. O da olmazsa zaten yapan kimse yok, ondan Allah razı olsun." diye konuştu.

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