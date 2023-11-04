Bu mesleği artık gençler bilmiyor

Arzuhalcilik mesleğine başladığı günleri anlatan Özkan Erol, “Ben bu mesleğe başladığım zaman Sinop’ta 8-10 tane arzuhalci arkadaşım vardı. Bu dediğim 50 sene öncesiydi, zamanla azaldık, bir kısmı vefat etti, bir kısmı yaşlandığı için işi bıraktı. En son ben kaldım. Şimdi teknoloji gelişti, bizim bu meslek artık öldü. Her şey bilgisayar ile yapılıyor. Benim bu yaştan sonra bilgisayar ile uğraşacak durumum yok, zaten bilgisayar hiç bilmiyorum. Bu yüzden artık bende bıraktım, benden başka da kimse kalmadı” dedi.