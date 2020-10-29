Bu manşet “Sözcü’nün FETÖ ile ne işi olur?” diyenlere gelsin

SÖZCÜ, 29 Ekim 2015: “KANLI SANSÜR” “Beni, Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğuna inandıramazsınız” diyen biri vardı, kimdi? Şu başlığı unutacak kadar balık hafızalı ise, niye konuşuyor… Yok hatırlıyor da bu adamların FETÖ’cü olmadığını iddia ediyorsa, yüzüne tükürmeye değmez! Devletin polisine saldırmaya kalkıp, direnme sırasında elinden yaralanıp, basın kartına o kanı bulaştıran FETÖ'cünün o fotoğrafı, birebir aynı manşetle, Zaman gazetesinde de aynı gün çıkmıştı.. Zaman ve Sözcü, aynı manşetle çıkıyorsa, biz bunlara FETÖ'cü deyince, niye kızıyorlar? Eğer 2015'te FETÖ'cü Bugün ve Kanaltürk'e el konulmasaydı, 2016'daki darbeyi, çok daha güçlü şekilde yapacaklardı.. Ve elinin kanaması üzerinden algı oluşturan FETÖ'cü yerine, darbede şehid edilen sivil insanlarımızın kanlarını gösterecek bir gazete de bulamayacaktık.. Çünkü darbeye direnen milyonlar yerine üç-beş kişi olacak, onların da güçleri yetmeyecekti.. FETÖ'cü darbeciler, işte o zaman Sözcü gazetesine de göstereceklerdi, manşetlerine taşıdıkları "Bak Atam, 92 yıl önce kurduğun Cumhuriyeti ne hale getirdiler"in tam anlamını.. Bir bilgi daha: Sözcü en altta, "sahte içki 9 can aldı" diyor. O bahsettikleri yüksek vergiler gelmeden de, demek ki, 2015'te de, sahte içki can alıyormuş.. Bugünkü sahte içkilerden yaşanan ölümleri, içkiye gelen yüksek vergiye fatura edenlere duyururum..