2020-10-29 14:04:17 Bu manşet “Sözcü’nün FETÖ ile ne işi olur?” diyenlere gelsin
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 29 Ekim 2015 tarihli “KANLI SANSÜR” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Beni, Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğuna inandıramazsınız” diyen biri vardı, kimdi? Şu başlığı unutacak kadar balık hafızalı ise, niye konuşuyor… Yok hatırlıyor da bu adamların FETÖ’cü olmadığını iddia ediyorsa, yüzüne tükürmeye değmez! Devletin polisine saldırmaya kalkıp, direnme sırasında elinden yaralanıp, basın kartına o kanı bulaştıran FETÖ'cünün o fotoğrafı, birebir aynı manşetle, Zaman gazetesinde de aynı gün çıkmıştı.. Zaman ve Sözcü, aynı manşetle çıkıyorsa, biz bunlara FETÖ'cü deyince, niye kızıyorlar?” dedi.