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Bu manşet “Sözcü’nün FETÖ ile ne işi olur?” diyenlere gelsin

2020-10-29 14:04:17
Bu manşet “Sözcü’nün FETÖ ile ne işi olur?” diyenlere gelsin

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 29 Ekim 2015 tarihli “KANLI SANSÜR” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Beni, Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğuna inandıramazsınız” diyen biri vardı, kimdi? Şu başlığı unutacak kadar balık hafızalı ise, niye konuşuyor… Yok hatırlıyor da bu adamların FETÖ’cü olmadığını iddia ediyorsa, yüzüne tükürmeye değmez! Devletin polisine saldırmaya kalkıp, direnme sırasında elinden yaralanıp, basın kartına o kanı bulaştıran FETÖ'cünün o fotoğrafı, birebir aynı manşetle, Zaman gazetesinde de aynı gün çıkmıştı.. Zaman ve Sözcü, aynı manşetle çıkıyorsa, biz bunlara FETÖ'cü deyince, niye kızıyorlar?” dedi.

#1
Foto - SÖZCÜ, 29 Ekim 2012: “ANLAYANA” Anlamayan da Kemalist geçinen Sözcü oluyor herhalde ki, “Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir” sözünün hilafına, 80 küsur yıl millete kan kusturdunuz… Cumhuriyet deyip, laikliği dayattınız. Cumhuriyet deyip, sandıktan çıkanlara darbe yapmayı meşru gösterdiniz..

SÖZCÜ, 29 Ekim 2012: “ANLAYANA” Anlamayan da Kemalist geçinen Sözcü oluyor herhalde ki, “Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir” sözünün hilafına, 80 küsur yıl millete kan kusturdunuz… Cumhuriyet deyip, laikliği dayattınız. Cumhuriyet deyip, sandıktan çıkanlara darbe yapmayı meşru gösterdiniz..

#2
Foto - TARAF, 29 Ekim 2012: “TEK ADAMLIK TERK EDİLMELİ” Hidayet Şefkatli Tuksal, bundan 8 sene evvel, bugün sürdürülen “Tek adam” kara propagandasının ilk adımlarının atıldığı zamanlarda böyle söylüyordu… Haklı, mesela HDP’de eşbaşkanlık falan var, bakın da görün çok seslilik adı altında, hiçbirisinin Murat Karayılan'ın sözünden dışarı çıkamadığı tabloyu..

TARAF, 29 Ekim 2012: “TEK ADAMLIK TERK EDİLMELİ” Hidayet Şefkatli Tuksal, bundan 8 sene evvel, bugün sürdürülen “Tek adam” kara propagandasının ilk adımlarının atıldığı zamanlarda böyle söylüyordu… Haklı, mesela HDP’de eşbaşkanlık falan var, bakın da görün çok seslilik adı altında, hiçbirisinin Murat Karayılan'ın sözünden dışarı çıkamadığı tabloyu.. "Başbakan'ı eşit ilişki üzerinden eleştiri hakkı yok"muş, hanımefendiye göre.. Ne istiyorsun, Baykal'ından, Kılıçdaroğlu'na kadar girdiği her seçimde rakiplerini yenen birisi ile, aynı koltuğa oturmak istiyorsun da, utandığın için bunu söylemekten mi çekiniyorsun? Eleştirin ne, neyi söyleyemiyorsun, Hidayet hanım? Dün için de, bugün için de?

#3
Foto - SÖZCÜ, 29 Ekim 2013: “MİRAS YEDİLER” Öyle bir Türkiye vardı ki,o fabrikalar harıl harıl çalışıyor, hem vatandaşa para kazandırıyor, hem de her ürünün en iyisini hizmetine sunuyordu… Hele şu “Ata yaptı” dedikleri listeyi bir araştırsanız, Atatürk’ün arkasına sığınıp siyaset yapmaya çalışırken Atatürk’e nasıl büyük bir kötülük yaptıklarını da anlarsınız… Seçimi kazanan partinin, kendisine yakınları doldurup, zarar ettirdiği fabrikalar, şimdi bize

SÖZCÜ, 29 Ekim 2013: “MİRAS YEDİLER” Öyle bir Türkiye vardı ki,o fabrikalar harıl harıl çalışıyor, hem vatandaşa para kazandırıyor, hem de her ürünün en iyisini hizmetine sunuyordu… Hele şu “Ata yaptı” dedikleri listeyi bir araştırsanız, Atatürk’ün arkasına sığınıp siyaset yapmaya çalışırken Atatürk’e nasıl büyük bir kötülük yaptıklarını da anlarsınız… Seçimi kazanan partinin, kendisine yakınları doldurup, zarar ettirdiği fabrikalar, şimdi bize "zenginlik" olarak tanıtılmaya kalkılıyor. O fabrikaların her biri, sırtımızda kambur haline getirilmişti, her hükümet değişikliğinde, kimse çakmasın diye, eskileri çıkartılmadan, yeni iktidara yakın yüzlerce işçi alınıyor, kısır döngü devam edip gidiyordu.. Şunu da hatırlatalım: O listeye, Kemalist zihniyet eliyle batırdığınız Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını koymaktan da mı utanmadınız, Sözcü'nün işbilmezleri!?

#4
Foto - Bugün, 29 Ekim 2013: “Meclis’te başörtülü milletvekili polemiği” Daha altı ay önce “Özgürlük istiyorlar, ne var bunda” diye radikal sol terör örgütlerinin cirit attığı Gezi kalkışmasını destekleyen CHP, sıra başörtülü milletvekiline gelince “kıyafet adabı, tüzük” falan deme başlıyor… Ağırlıklarını da şuradan anlayın, “Buna asla müsaade etmeyeceğiz” diye büyük büyük konuşan CHP’li Loğoğlu dahil bu zihniyetin bütün temsilcileri, lafı icraata dökebildi mi? Haberin içinde yer alan, şimdi MHP'den kopan Oktay Vural'ın, yasakçı açıklamasını da unutmadık, unutmayacağız.

Bugün, 29 Ekim 2013: “Meclis’te başörtülü milletvekili polemiği” Daha altı ay önce “Özgürlük istiyorlar, ne var bunda” diye radikal sol terör örgütlerinin cirit attığı Gezi kalkışmasını destekleyen CHP, sıra başörtülü milletvekiline gelince “kıyafet adabı, tüzük” falan deme başlıyor… Ağırlıklarını da şuradan anlayın, “Buna asla müsaade etmeyeceğiz” diye büyük büyük konuşan CHP’li Loğoğlu dahil bu zihniyetin bütün temsilcileri, lafı icraata dökebildi mi? Haberin içinde yer alan, şimdi MHP'den kopan Oktay Vural'ın, yasakçı açıklamasını da unutmadık, unutmayacağız.

#5
Foto - Cumhuriyet, 29 Ekim 2013: “Diren Cumhuriyet” Bu direniş çağrısı, kime karşı? Tabii ki millete karşı… Hem Cumhuriyet diyorlar, hem de bir avuç azınlığın, cumhura karşı direnmesini öneriyorlar.. Yıllar yılı kurdukları oligarşik düzen yıkıldı, milletin evlatları nihayet mahzunluklarını bir kenara koydu, “Yeter” dedi, azgın azınlık da direnmeye başladı… Bugün artık direnmeyi bırakmış numarası yaptıklarına bakmayın, dağıldılar ama saldırıyı sürdürüyorlar… Aynı Cumhuriyet gazetesinin yandan verdiği haberde, nasıl bir Cumhuriyet düşmanı oldukları da ifşa olmuş:

Cumhuriyet, 29 Ekim 2013: “Diren Cumhuriyet” Bu direniş çağrısı, kime karşı? Tabii ki millete karşı… Hem Cumhuriyet diyorlar, hem de bir avuç azınlığın, cumhura karşı direnmesini öneriyorlar.. Yıllar yılı kurdukları oligarşik düzen yıkıldı, milletin evlatları nihayet mahzunluklarını bir kenara koydu, “Yeter” dedi, azgın azınlık da direnmeye başladı… Bugün artık direnmeyi bırakmış numarası yaptıklarına bakmayın, dağıldılar ama saldırıyı sürdürüyorlar… Aynı Cumhuriyet gazetesinin yandan verdiği haberde, nasıl bir Cumhuriyet düşmanı oldukları da ifşa olmuş: "Türbana usul itirazı". milletin vekiline türban takma yasağını dayatanlar, millete neler yapmaz ki? "Direnin" diyeceklerine, "Biz seçilelim, biz yönetelim ülkeyi" deseler ya. Bu manşetin üzerinden 7 yıl geçti, iki defa cumhurbaşkanı seçimi, üç defa da milletvekili seçimi, iki defa mahalli seçim yapıldı.. Hiçbirisini kazanamadınız. Oysa direnmenize gerek yok, seçimi kazanın, siz yönetin ülkeyi..

#6
Foto - SÖZCÜ, 29 Ekim 2014:

SÖZCÜ, 29 Ekim 2014: "BU NE SALTANAT" Atatürk yaşasaydı, Külliye için ne dermiş? Şöyle düşünelim, Külliye yapılmasaydı, Yargıtay'dan başlayın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar onlarca kamu kurumunun toplantıları nerede yapılacaktı? Bu mafya babasının, şu genelev patronunun otelinde.. Yüzbinlerce lira para verilerek.. Sadece son 5 yılda o masraflardan kurtulan devletin kasasında kalan para bile, o Külliye'ye harcanan parayı geçmiştir. Ama, bunların kafaları, hep "itiraz"a, "istemezük"e çalışıyor..

#7
Foto - BUGÜN, 29 Ekim 2014: “MERSİN'DE GDO’LU ALGI OPERASYONU” FETÖ'cü Bugün gazetesi, kendi yolsuzluklarını, o günkü emniyet, yargı ve askeriyedeki güçlerine güvenerek böyle itiraf etmişler.. Sadece şu kadarını söyleyelim, o GDO operasyonunda adamlar, üniversitenin haberi olmadan kendi adamlarına “İTÜ raporu” hazırlattılar… Sadece “Himmet” deyip soyamadıkları adamları sindirmek için bu kadar uğraştılar ama, tutmadı, döndü dolaştı ayaklarına dolandı…

BUGÜN, 29 Ekim 2014: “MERSİN'DE GDO’LU ALGI OPERASYONU” FETÖ'cü Bugün gazetesi, kendi yolsuzluklarını, o günkü emniyet, yargı ve askeriyedeki güçlerine güvenerek böyle itiraf etmişler.. Sadece şu kadarını söyleyelim, o GDO operasyonunda adamlar, üniversitenin haberi olmadan kendi adamlarına “İTÜ raporu” hazırlattılar… Sadece “Himmet” deyip soyamadıkları adamları sindirmek için bu kadar uğraştılar ama, tutmadı, döndü dolaştı ayaklarına dolandı…

#8
Foto - CUMHURİYET, 29 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 29 Ekim 2015: "ŞAFAK BASKINI" Atatürk'den sözler de aktarılarak, FETÖ terör örgütünün medya organlarına mahkeme kararı ile el konulması, Kemalist Cumhuriyet'te böyle kınanmış.. Atatürk demiş: "Basın baskı altına alınamaz." Kemalist Cumhuriyet te, "Şafak baskını" diyerek, yıllarca şafak baskını ile, suçlu-suçsuz yüzlerce kişiyi gözaltına aldırıp, tutuklatan FETÖ'nün medya organına yapılan operasyonu, itibarsızlaştırmaya çalışmış. Açık açık söyleyelim, "Şafak baskın"ı, FETÖ'nün Bugün ve Kanaltürk'üne yapılmış. Ciyaklama Cumhuriyet'ten geliyor.

#9
Foto - SÖZCÜ, 29 Ekim 2015: “KANLI SANSÜR” “Beni, Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğuna inandıramazsınız” diyen biri vardı, kimdi? Şu başlığı unutacak kadar balık hafızalı ise, niye konuşuyor… Yok hatırlıyor da bu adamların FETÖ’cü olmadığını iddia ediyorsa, yüzüne tükürmeye değmez! Devletin polisine saldırmaya kalkıp, direnme sırasında elinden yaralanıp, basın kartına o kanı bulaştıran FETÖ'cünün o fotoğrafı, birebir aynı manşetle, Zaman gazetesinde de aynı gün çıkmıştı.. Zaman ve Sözcü, aynı manşetle çıkıyorsa, biz bunlara FETÖ'cü deyince, niye kızıyorlar? Eğer 2015'te FETÖ'cü Bugün ve Kanaltürk'e el konulmasaydı, 2016'daki darbeyi, çok daha güçlü şekilde yapacaklardı.. Ve elinin kanaması üzerinden algı oluşturan FETÖ'cü yerine, darbede şehid edilen sivil insanlarımızın kanlarını gösterecek bir gazete de bulamayacaktık.. Çünkü darbeye direnen milyonlar yerine üç-beş kişi olacak, onların da güçleri yetmeyecekti.. FETÖ'cü darbeciler, işte o zaman Sözcü gazetesine de göstereceklerdi, manşetlerine taşıdıkları

SÖZCÜ, 29 Ekim 2015: “KANLI SANSÜR” “Beni, Emin Çölaşan’ın FETÖ’cü olduğuna inandıramazsınız” diyen biri vardı, kimdi? Şu başlığı unutacak kadar balık hafızalı ise, niye konuşuyor… Yok hatırlıyor da bu adamların FETÖ’cü olmadığını iddia ediyorsa, yüzüne tükürmeye değmez! Devletin polisine saldırmaya kalkıp, direnme sırasında elinden yaralanıp, basın kartına o kanı bulaştıran FETÖ'cünün o fotoğrafı, birebir aynı manşetle, Zaman gazetesinde de aynı gün çıkmıştı.. Zaman ve Sözcü, aynı manşetle çıkıyorsa, biz bunlara FETÖ'cü deyince, niye kızıyorlar? Eğer 2015'te FETÖ'cü Bugün ve Kanaltürk'e el konulmasaydı, 2016'daki darbeyi, çok daha güçlü şekilde yapacaklardı.. Ve elinin kanaması üzerinden algı oluşturan FETÖ'cü yerine, darbede şehid edilen sivil insanlarımızın kanlarını gösterecek bir gazete de bulamayacaktık.. Çünkü darbeye direnen milyonlar yerine üç-beş kişi olacak, onların da güçleri yetmeyecekti.. FETÖ'cü darbeciler, işte o zaman Sözcü gazetesine de göstereceklerdi, manşetlerine taşıdıkları "Bak Atam, 92 yıl önce kurduğun Cumhuriyeti ne hale getirdiler"in tam anlamını.. Bir bilgi daha: Sözcü en altta, "sahte içki 9 can aldı" diyor. O bahsettikleri yüksek vergiler gelmeden de, demek ki, 2015'te de, sahte içki can alıyormuş.. Bugünkü sahte içkilerden yaşanan ölümleri, içkiye gelen yüksek vergiye fatura edenlere duyururum..

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