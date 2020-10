Bu manşet “Sözcü’nün FETÖ ile ne işi olur?” diyenlere gelsin

SÖZCÜ, 29 Ekim 2013: “MİRAS YEDİLER” Öyle bir Türkiye vardı ki,o fabrikalar harıl harıl çalışıyor, hem vatandaşa para kazandırıyor, hem de her ürünün en iyisini hizmetine sunuyordu… Hele şu “Ata yaptı” dedikleri listeyi bir araştırsanız, Atatürk’ün arkasına sığınıp siyaset yapmaya çalışırken Atatürk’e nasıl büyük bir kötülük yaptıklarını da anlarsınız… Seçimi kazanan partinin, kendisine yakınları doldurup, zarar ettirdiği fabrikalar, şimdi bize "zenginlik" olarak tanıtılmaya kalkılıyor. O fabrikaların her biri, sırtımızda kambur haline getirilmişti, her hükümet değişikliğinde, kimse çakmasın diye, eskileri çıkartılmadan, yeni iktidara yakın yüzlerce işçi alınıyor, kısır döngü devam edip gidiyordu.. Şunu da hatırlatalım: O listeye, Kemalist zihniyet eliyle batırdığınız Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını koymaktan da mı utanmadınız, Sözcü'nün işbilmezleri!?