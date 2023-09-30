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Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

2023-09-30 14:37:22
Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde her pazar aynı saatte meydana gelen yangın mahalleliyi tam anlamıyla usandırdı.

#1
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri her pazar aynı saatte metruk ahşap tarihi evlerde çıkan yangınlardan usandı.

#2
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Sebebi henüz bilinmese de, mahalleli yangınları madde bağımlıları ya da evsiz kişilerin çıkardığı yönünde görüş bildiriyor. Son olarak 13 gün önce yine pazar günü 2 katlı metruk evden çıkan yangında, alevler yan binalara sıçrayıp 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil evi küle döndürmüş, 7 katlı bir apartmanın dış cephesine de zarar verdi.

#3
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Çıkan yangınlardan sonra mahalle sakinleri tedirginlik yaşamaya başladı. Sokakların dar oluşundan dolayı itfaiyenin herhangi bir gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kovaları yanlarında hazır bulunduruyor. Metruk binaların madde bağımlıları ile evsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını iddia eden mahalleliler, sit alanı içerisinde yer aldığı belirtilen tarihi binalar için çözüm talebinde bulundu.

#4
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Son çıkan yangınla ilgili ‘içimiz, tarihimiz yandı’ diyen mahalle muhtarı Halil Ay, "Her pazar olduğu gibi yine pazar günü yangın çıktı. Bizim isteğimiz bu insanlar zarar görmesin. Antalya’nın göbeğinde olan mahalle, şu anda metruk ve yanık evlerle dolu. Bu evler yandıktan sonra nedense hiç kimse ne arıyor, ne soruyor. Burada insanlar yaşıyor. Bu evler eğer korunuyorsa, sit alanındaysa, değer veriliyorsa gerçek anlamda korumaya alınmalı. Artık insanlar zarar görüyor. Mahallede insanlar ve turistler kaçar oldu. Vatandaşın sesinin duyulmasını istiyoruz. Her birinin bu yangında 100’er bin liralık zararı oldu" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Yangına uyuşturucu madde bağımlıları ve evsiz kişilerin neden olduğunu ileri süren Ay, "Polisimiz geliyor yardımcı oluyor ama hepsinin başına bir polis bırakamayız, vatandaş da duramaz. O girdiği zaman bir şeyler içiyor ve yangın çıkıyor. Yangın başlayınca burayı terk ediyor ama mahalleli kalıyor. Herkes gider biz kalırız ama buraya bir önlem alınmasını rica ediyorum. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Şu anda bunun gibi 5-6 tane daha evimiz var. Pazar günü her uyandığımızda bir yangın daha olacak diye korkuyoruz. Bizim mahallemiz eski valimizin ismini almış ve şu an onun kemikleri sızlıyordur" dedi.

#6
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Yangın tedirginliğinin vatandaşları nöbet tutmaya kadar götürdüğüne değinen Ay, "Son yangından sonra vatandaşlarımız korkudan dolayı nöbet tutar hale geldi. Daha önce de yapmıştık. Bazı sokaklarda yapmaya başladık çünkü baktık yangınlar bitmiyor, biz el atalım dedik. Biz artık kovalarla nöbet tutuyoruz ve bundan gocunmuyoruz" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Yangında evi zarar gören bina sakinlerinden Ayfer Beşibirlik, "Her an tedirginlik yaşıyorum. Yangın sonrası da göçme ya da çökme olayları oluyor diye korkuyoruz. Burayla ilgilenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

#8
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

43 yıldır Haşimişcan Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Erdem de, 15 günde bir her pazar günü metruk evlerin yandığına dikkat çekerek, bölgedeki yanan evlerin tarihi evler olduğunu anlattı.

#9
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Yangından dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirten Erdem, "Metruk binada çıkan yangın, 7 katlı binanın 14 dairesine zarar verdi. Camları ve perdeleri kapalıydı. Eğer açık olsaydı apartman diye bir şey kalmazdı. Önlem alınsın istiyoruz" dedi.

#10
Foto - Bu mahallede her pazar aynı saatte yangın çıkıyor! Herkes teyakkuza geçti

Evi zarar görenlerden İbrahim Tuluk ise, "İçeride bebeğim vardı. Yansak ne olacaktı? Balici, tinercilerden bıktık usandık. 2 yıldır isyan ediyorum, yetkililere durumu bildirdik ama henüz el atan olmadı. Yanan metruk yerlerin etrafını kapatmıştım, buna rağmen kırıp giriyorlar ve içeride yangın çıkartıyorlar. Her pazar aynı saatte bizim mahallemiz yanıyor. Bıktık" ifadelerini kullandı.

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