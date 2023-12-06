Bu mağara ziyaretçi akınına uğruyor! Astım hastaları şifa buluyor

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünden sağlanan ödeneklerle mağaranın çevresinde 20 milyon liralık yenileme çalışması yapıldığını anlattı. İnşaat çalışmasıyla konaklama imkanının da mağaranın bulunduğu bölgede sağlanacağını belirten Hatipoğlu, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında gelmekte. Hem günübirlik hem de konaklamalı gelen turistlerimizin en çok ilgisini çeken tabiat harikalarımızın başında geliyor." dedi. Mağara alan kılavuzu Mehmet Ülkü ise "Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar şu an için ve 75 metre bir derinliğe ulaşılıyor." diye konuştu.