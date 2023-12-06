Bu mağara ziyaretçi akınına uğruyor! Astım hastaları şifa buluyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nda ziyarete açık 8 galeri bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren mağara, ziyarete henüz açılmayan bölümleriyle gizemini koruyor. Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılan ve 11 ay süren çalışmalar sonrasında ziyaretçileri ağırlamaya başlayan mağara, kentin sağlık turizmine de katkı sunuyor. Mağarayı astım hastaları da ziyaret ediyor. Mağara çevresinde kafe, dinlenme terası, tuvaletler ve otopark bulunuyor. Ballıca Mağarası'na gelen ziyaretçilerin konaklayabilmesi için proje çalışmaları devam eden bölgede, mağaranın kuzey tarafında yapılan bungalov evler de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Ballıca Mağarası, her gün 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.