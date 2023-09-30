Bu mağara keşfedilmeyi bekliyor

Yer yer yarım metreye kadar düşen yükseklikten sürünerek geçen Hüseyin Bostancı mağaranın sonuna kadar giderek buradaki sarkıt ve dikitleri görüntülerken, mağaranın turizme kazandırılmasını istedi. Hüseyin Bostancı, tanıtmak, ölçüm ve temizlik yapmak için girdiği mağarayı hem görüntüledi hem de mağaranın krokisini çıkardı. Bostancı, “Ferzene Mağarası 350 metre uzunluğunda bir mağara. Krokisini çıkardım, vatandaşlar tarafından atılan çöpleri topladıktan sonra yanımda getirdiğim mazot ile duvarlara yazılan yazıları çıkarmaya çalıştım ancak başaramadım. Buranın krokisini hazırladım, inşallah turizme kazandırılır” dedi.