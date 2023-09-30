2023-09-30 18:18:29 Bu mağara keşfedilmeyi bekliyor
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Ferzene Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Ferzene Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.
Seydişehir'in Kuyucak Dağı'nda Kalafat Tepesi'nin batısında, Kuğulu Gölü'nün güneybatısında bulunan mağara, girişindeki kutsal mabet olarak kullanıldığı düşünülen oyuk şekilleri, sarkıtları ve dikitleri ile dikkat çekerken, doğa fotoğrafçısı Hüseyin Bostancı zorlu bir parkuru geçerek yaklaşık 350 metre uzunluğundaki mağarayı görüntüledi.
Bostancı çekimlerin yanı sıra mağarada vatandaşlar tarafından atılan çöpleri toplayıp, mağara girişine yazılan yazıları da silmeye çalıştı. Önceki dönem Seydişehir Belediye Başkanı Abdulkadir Çat tarafından yürüyüş yolu yapılan mağara o dönem içerisinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görse de zamanla bakımsızlık nedeniyle ziyaretçiler tarafından unutuldu.
Yer yer yarım metreye kadar düşen yükseklikten sürünerek geçen Hüseyin Bostancı mağaranın sonuna kadar giderek buradaki sarkıt ve dikitleri görüntülerken, mağaranın turizme kazandırılmasını istedi. Hüseyin Bostancı, tanıtmak, ölçüm ve temizlik yapmak için girdiği mağarayı hem görüntüledi hem de mağaranın krokisini çıkardı. Bostancı, “Ferzene Mağarası 350 metre uzunluğunda bir mağara. Krokisini çıkardım, vatandaşlar tarafından atılan çöpleri topladıktan sonra yanımda getirdiğim mazot ile duvarlara yazılan yazıları çıkarmaya çalıştım ancak başaramadım. Buranın krokisini hazırladım, inşallah turizme kazandırılır” dedi.
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