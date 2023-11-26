Bu mağara Hititlerden kaldı!

Tuz mağarasının Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek tuz rezervine sahip olduğuna işaret eden Esen, "Bu anlamda, Çankırı'da turizm anlamında en büyük lokomotifi durumunda. Bu yıl yaptığımız festivalimizde 15 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçimizi ağırladık. Çok önemli bir maden. Geçmiş dönemden bugüne kadar uğruna savaşlar yapılmış bir maden, bunun kıymetini biliyoruz. Yaklaşık 14 bin sektörde kullanılıyor fakat biz bunu turizm anlamında Çankırı'yı cazibe merkezi haline getirmek için tuz mağaramızı her geçen gün daha da zenginleştirerek içini daha çekici hale getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.