  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev yapımdan flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak: Müthiş dizide bakalım neler olacak?

Uzun yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı!

Edirne'de kartpostallık görüntüler! Çiftçilerin yüzü güldü!

Bu nasıl belediyecilik! Eminönü yeraltı çarşısı esnafı İBB’ye isyan etti!

O ilimiz için şok iddia! Tarih verip uyardı! Orada7.9 büyüklüğünde deprem olacak

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! AK Parti’nin İstanbul adayı o iki isimden biri olacak

Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Yüksek sesten ceza yiyen genç sürücüden pişkin savunma! Bunu dedi, utanmadan bir de jandarmanın çayını içip yoluna devam etti

AK Parti'den flaş yerel seçim açıklaması! Saat 16:00'da flaş kararı duyuracaklar

Fırtına ölü yunusu karaya çıkarttı!
Yaşam
12
Bu mağara Hititlerden kaldı!

2023-11-26 15:01:24
Bu mağara Hititlerden kaldı!

Yerin 150 metre altında bulunan ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor

#1
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan mağara, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor.

#2
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 11'inci bölümünde "Yer Altı Tuz Şehri" olarak da adlandırılan Çankırı Tuz Mağarası anlatıldı. 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ve çok sayıda heykel ve sanat eseri turistleri Çankırı'ya çekiyor.

#3
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla mağaranın sağlık turizminin yanı sıra kültür sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

#4
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, Çankırı tuz mağarasında hala tuz üretiminin sürdüğünü söyledi.

#5
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Mağaraya büyük önem verdiklerini belirten Esen, "Çankırı'da alternatif turizm anlamında hatta Türkiye'de ve dünyada eşsiz bir yer. 2022 yılında ilk festivalimizi yaptık TuzFest adı altında, bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde 2019 yılında burası yıllık yaklaşık 50 bin ziyaretçi çekiyordu ama her yıl yeniliklerle, içerideki sosyal donatılarla, sanatsal yapılarla burayı daha hareketli hale getirdik." dedi.

#6
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Tuz mağarasının Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek tuz rezervine sahip olduğuna işaret eden Esen, "Bu anlamda, Çankırı'da turizm anlamında en büyük lokomotifi durumunda. Bu yıl yaptığımız festivalimizde 15 gün içerisinde 1 milyon ziyaretçimizi ağırladık. Çok önemli bir maden. Geçmiş dönemden bugüne kadar uğruna savaşlar yapılmış bir maden, bunun kıymetini biliyoruz. Yaklaşık 14 bin sektörde kullanılıyor fakat biz bunu turizm anlamında Çankırı'yı cazibe merkezi haline getirmek için tuz mağaramızı her geçen gün daha da zenginleştirerek içini daha çekici hale getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Mağaranın sosyal donatısında, park alanında, aydınlatmasında çalışmaların sürdüğünü, ilerleyen süreçte daha çok kişiyi ağırlayacaklarını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

#8
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

"Biz oraya Yer Altı Tuz Şehri diyoruz. Çok büyük bir alan. İçerisi ilerleyen süreçte sağlık turizmine hitap edebilecek, insanlara şifa dağıtabilecek. O havanın, o atmosferin çok büyük önemi var. Öyle bir alan oluşturacağız. Bunun örnekleri var dünyada. İçerisinde yöresel ürünlerimizin tattırabileceğimiz alanlar oluşacak, konferans salonları olacak, çeşitli etkinlikleri yapabileceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Bunların projeleri hazır. Her gün üzerine bir şeyler katarak daha güzel hale getiriyoruz.

#9
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Bu anlamda sadece tuz mağarası değil, Çankırı'mızın doğal, kültürel güzelliklerini de inşallah tüm dünyaya tanıtacağız. 2024 yılında çok daha büyük turist akını bekliyoruz. Hedefi 1 milyon koymuştuk ama 2 yıl gibi bir süre zarfında bunu gerçekleştirdik. Ben herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Hakikaten şehrimiz, tuz mağaramız, tarihi konaklarımız, yöresel ürünlerimizle Çankırı keşfedilmeye değer bir yer."

#10
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Tuz mağarasının Çankırı'nın turizminin yanı sıra ekonomisine de önemli katkılarının olduğuna dikkati çeken Esen, "En büyük hedefimiz tuz deyince akla Çankırı gelsin istiyoruz. Her sofrada tuzumuz var diyoruz. Mineral değerleri açısından en kıymetli tuza sahibiz. Şehrin gelişmesi, ekonomisi, sosyalleşmesi ve dünyaya tanıtım anlamında çok büyük önemi olduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

#11
Foto - Bu mağara Hititlerden kaldı!

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler
Dünya

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki bir kışlaya yapılan saldırı sonrası halkına sokağa çıkmama çağrısında bulundu...
İsrailli esirler Hamas'ı anlattı
Dünya

İsrailli esirler Hamas'ı anlattı

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin açıklamaları Hamas'ı canavarlaştırma..
Çin’in en mutlu 10 şehri açıklandı
Dünya

Çin’in en mutlu 10 şehri açıklandı

Çin’in en mutlu şehirlerinin 2023 listesi, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen “Çin’in Mutlu Şehirleri Forumu 2023”te açıkland..
Cristiano Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol! Belki de kariyerinin en güzel golünü attı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol! Belki de kariyerinin en güzel golünü attı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, dün gece inanılmaz bir gole imza attı. 38 yaşında olmasına rağmen hala daha üst ..
İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor
Gündem

İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor

Partisinin taşra günlerinde konuşan Akesson, İsveç’te yeni cami inşaatının derhal durdurulmasını da talep ederken, “Anti demokratik, anti-İs..
Protokol imzalandı! Türkiye ile Rusya arasında geniş çaplı iş birliği
Gündem

Protokol imzalandı! Türkiye ile Rusya arasında geniş çaplı iş birliği

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin "yeni yol haritası" olarak nitelendirilen 18. Dönem Karma Komisyonu Protokolü, Ankara'da imzalandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23