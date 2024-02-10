Bu liste çok konuşulur! İşte en ucuz 5 otomobil

En uygun fiyatlı otomobiller arasında Güney Kore’li markalar göze çarpıyor. Bunun ilk nedenlerinden biri araçların A Segment küçük Hatcback otomobil olması. Ülkemizde C sedan Segment ve B Segment hatchback otomobiller daha çok tercih ediliyor. Dolayısı ile talep ve tercih edilebilirlik oranı daha düşük olduğundan, fiyatları daha uygun belirlenerek satışa sunuluyor. Geçmiş yıllarda güvenlik, işçilik, donanım, kalite gibi unsurlar markadan markaya değişiklik gösterse de, içinde bulunduğumuz çağda her otomobil markası oldukça kaliteli, güvenlik özellikleri gelişmiş ve donanım özellikleri yüksek, şık tasarımlı otomobiller üretebiliyor. Dolayısı ile rekabet ve seçenek oldukça yükselmiş durumda. Bu gibi faktörler neticesinde pazar payını korumak veya yükseltme stratejileri de fiyatları baskılıyor. Bu açıdan bakıldığında artan rekabet ortamının tüketici lehine olduğunu söyleyebiliriz.