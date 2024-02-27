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Gıda
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Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

2024-02-27 11:42:00
Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

Çamurdan hazırlanan tandırda pişen yiyecekler ayrı bir lezzete sahip oluyor.

#1
Foto - Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

Hatay'da çamurdan yapılan tandır bölge halkının vazgeçilmezleri arasında. Her evin bahçesinde mutlaka bulunan tandır, Samandağ ilçesinde depremzede kadınların gelir kapısı oldu.

#2
Foto - Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

Kapısuyu Mahallesi'nde 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş, tandırda pişirdiği; ekmek, biberli ekmek ve gözlemeyi satarak geçimini sağlıyor.

#3
Foto - Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

17 yıldır tandırda ekmek yaparak aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Ayşe Baykuş, "13 yıldır tandır ekmeği, gözleme ve biberli yapmaktayım. Gözleme yaparken patates, ıspanak, semizotu kullanıyorum. Biberlimizde ise çökelek, çörek otu, küncü, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

#4
Foto - Bu lezzetin sırrı çamurdan geliyor

Bölge halkının vazgeçilmez lezzetinin tarifini veren Baykuş, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" diye konuştu.

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