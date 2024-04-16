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Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

2024-04-16 18:39:37
Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Türkiye'de sadece 18 kez görüntülenen Doğu Cılıbıtı, Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş cennetinde görüntülendi.

#1
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Türkiye’de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı, Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş cennetinde görüntülendi.

#2
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika’da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi’nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.

#3
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.

#4
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.

#5
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

Bu yüzden de geçtiği sahalarda görülmesi oldukça zor oluyor.

#6
Foto - Bu kuşu görmek neredeyse imkansızdı!

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