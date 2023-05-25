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Yaşam
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Bu kuşların nesli tükenmekte!

2023-05-25 23:52:47
Bu kuşların nesli tükenmekte!

Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, Gediz Deltası'nda konaklıyor.

#1
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan delta, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, yılın belli dönemlerinde şehir merkezinin kenarında bulunan Gediz Deltası'nda konaklıyor.

#4
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı balıkçı barınağına gelen 12 bireylik pelikan sürüsü, burada bir süre zaman geçirdi.

#5
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

#6
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

#7
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

#8
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

#9
Foto - Bu kuşların nesli tükenmekte!

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