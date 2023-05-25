2023-05-25 23:52:47 Bu kuşların nesli tükenmekte!
Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, Gediz Deltası'nda konaklıyor.
Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, Gediz Deltası'nda konaklıyor.
Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.
Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan delta, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, yılın belli dönemlerinde şehir merkezinin kenarında bulunan Gediz Deltası'nda konaklıyor.
Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı balıkçı barınağına gelen 12 bireylik pelikan sürüsü, burada bir süre zaman geçirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23