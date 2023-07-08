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Yaşam
12
Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

2023-07-08 19:02:18
Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Depremde enkazdan çıkarılan muhabbet kuşları, Ankara'daki yeni yuvalarına uyum sağladı.

#1
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar alan binalardan kurtarılan 156 muhabbet kuşu, tedavileri tamamlandıktan sonra hazırlanan özel odada rehabilite ediliyor.

#2
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından, bölgedeki kuşların bakımlarını üstlenebilmek amacıyla sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunduklarını söyledi. Uslu, çağrılarının ardından depremden etkilenen illerde yaşayanların, kendi canlarını kurtarma mücadelesi verirken bir yandan da enkaz altındaki kuşların hayatlarını kurtarmaya odaklandığını ifade etti.

#3
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Deprem sonrası bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Uslu, yönlendirmeleri sonucunda birçok kuşun enkaz altından çıkarılarak tedavilerinin tamamlanması amacıyla Ankara'ya getirildiğini belirtti.

#4
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Kuşların çoğunda deprem travmasına bağlı panik ve stresin oluştuğunu anlatan Uslu, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'dan Ankara'ya ulaşma gibi bir yolculuk serüveninden geçtiler. Bu hayvanlarda psikolojik travmaların yanı sıra ayağı ve kanadı kırık olanlar vardı. Yumuşak doku zedelenmesi, solunum problemleri ve uyuz tespit edilenler oldu." dedi. Yıllardır kuşlarla ilgilendiklerini belirten Uslu, kuşlar için en iyi tedavi yönteminin uyku olduğuna işaret etti. Uslu, "Aralıksız 12 saat boyunca uyumalarına odaklandık. Sağlıklarını tehdit etmeyecek ve travmayı atlatabilecekleri bazı bitkisel karışımlarla çaylar hazırlayıp sakinleşmelerini sağladık." diye konuştu.

#5
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Uslu, kuşların medikal rahatsızlıkları için de dernek bünyesinde görev alan veterinerlerin yoğun çaba harcadığını söyledi. Tedavileri tamamlanan kuşların, doğal yaşam alanlarındaki koşulların sağlandığı özel bir ortamda rehabilite edildiğini anlatan Uslu, bulundukları ortamın ısısının korunması için iklimlendirme sistemi kullandıklarını bildirdi.

#6
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Kuşların, enkaz altından kurtarılarak kafeslerle Ankara'daki dernek merkezine getirildiğini aktaran Uslu, kafeslerde yeni doğmuş yavruların ve yumurtaların da bulunduğunu söyledi. Yapılan muayenelerde yetişkin kuşların çoğunda açlık gözlemlediklerini, buna karşın yavruların boğazının tıka basa yemek dolu olduğunu gördüklerini kaydeden Uslu, bazı yetişkin kuşların, kendi yavruları olmamasına rağmen onları da beslemeyi sürdürdüğünü dile getirdi. Uslu, "Yetişkin kuşlar kendi hayatlarını riske atarak yavrulara bakmaya devam etmiş. Buraya geldiklerinde de belli bir süre yavrulara bakmaya devam ettiler. Bunu dışarıdan birisi anlatsaydı inanmakta zorluk çekerdim ama kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Uslu, muhabbet kuşlarının yanı sıra 75 güvercin, 6 papağan ve 2 kanaryanın deprem bölgesinden getirilerek tedavilerinin tamamlandığını belirtti.

#8
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşıp kuşları sahiplenmek isteyenler olduğunu kaydeden Uslu, muhabbet kuşlarının doğaları gereği kapalı sürü olarak hareket ettiğini, sürüye farklı kuş türü almadığını, dolayısıyla ayrılmaları halinde sağlıklarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

#9
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Uslu, kuşların bakımlarının sürdürülebilirliği için maddi kaynağa ihtiyaç duyduklarını ve gönüllülerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

#10
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

#11
Foto - Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

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