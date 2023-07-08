Bu kuşların her biri enkazdan çıkarıldı

Kuşların, enkaz altından kurtarılarak kafeslerle Ankara'daki dernek merkezine getirildiğini aktaran Uslu, kafeslerde yeni doğmuş yavruların ve yumurtaların da bulunduğunu söyledi. Yapılan muayenelerde yetişkin kuşların çoğunda açlık gözlemlediklerini, buna karşın yavruların boğazının tıka basa yemek dolu olduğunu gördüklerini kaydeden Uslu, bazı yetişkin kuşların, kendi yavruları olmamasına rağmen onları da beslemeyi sürdürdüğünü dile getirdi. Uslu, "Yetişkin kuşlar kendi hayatlarını riske atarak yavrulara bakmaya devam etmiş. Buraya geldiklerinde de belli bir süre yavrulara bakmaya devam ettiler. Bunu dışarıdan birisi anlatsaydı inanmakta zorluk çekerdim ama kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.