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Bu köyün tek girişi kapılı asma köprü

  • Artvin'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyünde, Çoruh Nehri üzerindeki asma köprüye, hayvan geçişlerini engelleme amacıyla takılan kapı görenleri şaşkına çeviriyor.

  • İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor. Sabah köyden erken çıkanların açtığı kapı, akşam köye son gelen kişi tarafından kapatılıyor. Köprüdeki kapı açma kapama geleneği de yıllardır sürdürülüyor.

  • Irmakyanı köyünde yaşayan Ethem Solmaz, yıllardır asma köprüden araçları ile geçtiklerini belirterek korku yaşamadıklarını söyledi. Köprünün sağlam zemine yapıldığını ve güvenli olduğuna inandıklarını ifade eden Solmaz, "Köprüyü köye girip çıkmak istediğimiz zaman kullanıyoruz. Sağlamlığı biraz tartışılır ama bu köprüye ihtiyacımız var. Köyün başka girişi yok, mecburen burayı kullanıyoruz" dedi.

  • Ahmet Solmaz ise "Devamlı bu köprüyü kullanıyoruz. Köye başka bir giriş yok. Mecbur kaldığımız için korkmuyoruz. Biz kendimizi bildik bileli bu köprü var. Burada daha önceden köprüler varmış fakat sel alıp götürünce bunu yapmışlar. Bu köprüyü sağlamlaştırdılar, onarımını yapıyorlar. Her hangi bir risk yok" diye konuştu.

  • Mustafa Yılmaz da, “Kendimi bildim bileli bu köprü burada. Beton köprü yapılacaktı, yapılamadı, Halat köprüden mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Köprüdeki kapı da yabani hayvanlar ve sokak köpekleri bağı bahçeyi dağıtmasın diye konuldu. Sabah açıyoruz, akşamları kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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