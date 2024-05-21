Bu köydeki istisnasız herkes milyoner! İşte sebebi

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, her sakinine milyoner olma imkânı sunuyor! Dünyanın en zengin köyü olarak anılan Huaxi köyü, milyonlarca dolarlık servetleri ve lüks yaşam standartlarıyla dikkat çekiyor. Peki, bu köyün hikâyesi nedir ve nasıl oldu da tüm sakinleri milyoner oldu? Huaxi köyünün hikâyesi, 1960’ların başında Wu Renbao'nun köy komünist parti komitesi sekreteri olarak atanmasıyla başladı. Renbao, köyün ekonomik potansiyelini fark eden ileri görüşlü bir liderdi. 1969 yılında politik olarak riskli ama ekonomik olarak kârlı bir karar alarak köyde tekstil fabrikası kurdu. Bu adım, köylülerin tarımdan uzaklaşıp sanayi üretimine yönelmelerini sağladı. Renbao’nun cesur kararları ve ekonomik reformları sayesinde Huaxi, kısa sürede ekonomik büyüme yaşadı. Huaxi'de yaşayan her birey, Huaxi Village Corporation adlı şirketin hissedarı.