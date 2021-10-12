Bu kış sert geçecek! İşte soğuktan koruyan besinler

Sonbahar mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr. Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti. Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini paylaştı.