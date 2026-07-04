Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den krizik bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den krizik bir açıklama geldi.
Rus hava savunma güçlerinin cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Moskova'yı hedef alan 28 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son saldırılara dair bilgi verdi.
Sobyanin, cuma gecesi başkente doğru ilerleyen 28 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından fark edildiğini belirtti.
Sistemlerin İHA'ları düşürdüğünü belirten Sobyanin, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını ifade etti.
Sobyanin, "Acil servis ekiplerinin enkazdaki çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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