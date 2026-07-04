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Tarih bile verildi! Türkiye’nin nükleerdeki “SMR” hamlesi dünyayı titretti Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük' Tuz Gölü’nde pembe manzara! Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu Zirvede kutup manzaraları: Uludağ'da yaz ortasında -5 derece! 2 yılda 19 ülke: Ajet'ten küresel gövde gösterisi! 35 milyar dolar gözden çıkartıldı bile: Hedefleri atmosferin içinde de dışında da vurabilen füzeyle şov yapılacak Rusya’dan sonra bir devle daha anlaşma tamam! Türkiye, nükleer teknolojide o ülkeyle gücünü birleştiriyor Çiftçi bitmiş öyle mi? Türkiye’den tarımsal hasılada rekor Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı
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Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den krizik bir açıklama geldi.

#1
Foto - Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Rus hava savunma güçlerinin cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Moskova'yı hedef alan 28 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

#2
Foto - Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son saldırılara dair bilgi verdi.

#3
Foto - Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Sobyanin, cuma gecesi başkente doğru ilerleyen 28 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından fark edildiğini belirtti.

#4
Foto - Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Sistemlerin İHA'ları düşürdüğünü belirten Sobyanin, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını ifade etti.

#5
Foto - Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük'

Sobyanin, "Acil servis ekiplerinin enkazdaki çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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