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Kadın - Aile
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Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

2023-10-03 10:06:45
Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı şikayetleri arttı. Kış boyu rahat etmek isteyenler ise hangi bitkileri tüketmeleri gerektiğini merak ediyor...

#1
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Ekim ayının yaklaşmasıyla pek çok kentte sonbahar mevsiminin etkisi hissedilmeye başlandı. Yaz mevsiminin sonuna gelinmesi sonucunda hava sıcaklıklarında azalma meydana gelirken, aktar esnafı hastalıkların yayılma hızının artması sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

#2
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Mevsim geçişlerinde vücudun savunmasını yüksek tutmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan esnaf, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen propolis, kış çayı ve keçiboynuzu pekmezi gibi ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, sonbahar geldiği için hastalıkların yayılma hızının artmaya başladığını belirtti.

#4
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Bunların tedavisinin, aşısının ve çözümünün de olduğunu dile getiren Özkılıç, “Bitkisel olarak kullanmamız gereken şeyler var. Bitkisel olarak ne yapılabilir? Öncelikle buna değinmek lazım. Bitkisel olarak propolis kullanılabilir. Propolis nedir? Arıların gırtlağında hazırladığı bir enzimdir. Ne işe yarar? Balın yapıldığı yerin etrafına sürülür ve balın bozulmasını engeller. Kovanın içerisinde dezenfektan etkisi görür. Kraliçe arı bununla beslenir. Diğer işçi arılar da bununla beslenir. Biz bunu insan vücuduna aldığımız zaman ne olur? Vücut savunması artar. En önemlisi bu. Mutlaka propolis kullanılması lazım. Kış çayı dediğimiz, içerisinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil ve ekinezya gibi bitkilerden bulunan bu çayların da kullanılması lazım” dedi.

#5
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Bu ürünlerin vücut savunmasını arttırmak konusunda etkili olduğuna dikkat çeken Özkılıç, “Saydığım ürünler vücutta antioksidan özelliği meydana getirecektir. Ancak her ne kadar kış çayı ve propolis de kullansak artık yavaş yavaş mevsimsel kıyafetlere dönmemiz lazım.

#6
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Özellikle şunu da şunu belirtmek istiyorum, keçiboynuzu pekmezi kan yapıcıdır ve çocuklarda kemik gelişiminde çok etkilidir. Ayrıca belli bir yaştan sonra kemik gelişiminde zorluk yaşayan yaşlılarda da tesirlidir.

#7
Foto - Bu kış hasta olmak istemiyorsanız bu ürünleri evinizden eksik etmeyin

Sabahları bir yeşil çay, bir kahve fincanının yarısı kadar da pekmez içmeyi alışkanlık haline getirdiğimizde zaten vücudumuz sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

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